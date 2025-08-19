Díjazták a nemzeti park és az Egererdő munkatársát

A föld ezer esztendeje megtart minket, hazát és életet ad, ezért az államalapítás ünnepe és az új kenyér megszegése a magyarság megmaradásának jelképe – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartott kitüntetési ünnepségen hétfőn a Pesti Vigadóban.

A rendezvényen a miniszter arra emlékeztetett, hogy augusztus 20-án egyszerre emlékezünk a keresztény magyar állam megalapítására, Magyarország születésére, és megszegjük az új kenyeret. Ilyenkor ünnepeljük a múltunkat és a jövőnket, a jelenben való létünket, a magyarságot. Az eseményen elismeréseket is adtak át. Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Kovács László, az Egererdő Erdészeti Zrt. Vasútüzemének vezetője részére, az erdei vasutak üzemeltetését és fejlesztését szolgáló, öt évtizedes szakmai életútja elismeréseként.

Az agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát adta át Gasztonyi Évának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetőjének,

kuratóriumi elnökének, a természetvédelmi, kiemelten földtani értékmegőrző és talajvédelmi tevékenységéért.