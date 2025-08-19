augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

Díjazták a nemzeti park és az Egererdő munkatársát

Címkék#kitüntetés#Egererdő Erdészeti Zrt.#államalapítás ünnepe

Nagy István agrárminiszter osztott ki díjakat. Kettő közülük Heves vármegyébe került.

Heol.hu

A föld ezer esztendeje megtart minket, hazát és életet ad, ezért az államalapítás ünnepe és az új kenyér megszegése a magyarság megmaradásának jelképe – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartott kitüntetési ünnepségen hétfőn a Pesti Vigadóban.

A rendezvényen a miniszter arra emlékeztetett, hogy augusztus 20-án egyszerre emlékezünk a keresztény magyar állam megalapítására, Magyarország születésére, és megszegjük az új kenyeret. Ilyenkor ünnepeljük a múltunkat és a jövőnket, a jelenben való létünket, a magyarságot. Az eseményen elismeréseket is adtak át. Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Kovács László, az Egererdő Erdészeti Zrt. Vasútüzemének vezetője részére, az erdei vasutak üzemeltetését és fejlesztését szolgáló, öt évtizedes szakmai életútja elismeréseként.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát adta át Gasztonyi Évának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetőjének,
kuratóriumi elnökének, a természetvédelmi, kiemelten földtani értékmegőrző és talajvédelmi tevékenységéért.

Kovács László is díjat kapott Nagy Istvántól Fotó: Pelsőczy Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu