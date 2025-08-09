augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Elismerés

2 órája

Egri színművész a Kaszás Attila-díj idei jelöltjei között

Címkék#Gárdonyi Géza Színház#Kaszás Attila-díj#tehetség

A díj azoknak a színművészeknek jár, akik nemcsak tehetségükkel, hanem emberségükkel, közösségformáló erejükkel is példát mutatnak.

Elindult a közönségszavazás a rangos Kaszás Attila-díj jelöltjeire, és kiderült, Csathó Norbert, a Gárdonyi Géza Színház, Eger  társulatának művésze is a jelöltek között van – osztotta meg a hírt az egri önkormányzat közösségi oldalán.

A díj azoknak a színművészeknek jár, akik nemcsak tehetségükkel, hanem emberségükkel, közösségformáló erejükkel is példát mutatnak. Mint írják, Norbert évek óta Eger kulturális életének meghatározó alakja, aki szerepeivel és személyiségével is gazdagítja városunkat.

Szavazni szeptember 4-ig lehet online a díj hivatalos oldalán lehet ide kattintva.

 

 

