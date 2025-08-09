Egri színművész a Kaszás Attila-díj idei jelöltjei között

Elindult a közönségszavazás a rangos Kaszás Attila-díj jelöltjeire, és kiderült, Csathó Norbert, a Gárdonyi Géza Színház, Eger társulatának művésze is a jelöltek között van – osztotta meg a hírt az egri önkormányzat közösségi oldalán.

A díj azoknak a színművészeknek jár, akik nemcsak tehetségükkel, hanem emberségükkel, közösségformáló erejükkel is példát mutatnak. Mint írják, Norbert évek óta Eger kulturális életének meghatározó alakja, aki szerepeivel és személyiségével is gazdagítja városunkat.

Szavazni szeptember 4-ig lehet online a díj hivatalos oldalán lehet ide kattintva.