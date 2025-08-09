Karforgatók, zoknicsata és pékmesterek - korabeli forgatag töltötte meg az az egri várat + fotók, videó

A Végvári Vigasságok méltó utódjának szánta a Dobó István Vármúzeum az Apródfesztivált. Szombaton kezdődött az egész hétvégés program az egri várban, mely során különleges, kisgyermekeknek szóló tárlatvezetések is lesznek. A Cipóosztó házban már délelőtt sültek a cipók, kicsik és nagyok is ellesték a pékmesterség fortélyait. A palotaudvaron az orvostudományról folyt a szó, kicsit odébb apródok vívtak kardcsatát. A Szép-bástya tövében állomásozók felé vettük az irányt. Kovács Viktor, a Bandérium Honoris Kulturális Egyesület elnöke elmondta, hogy minden évben eljönnek az egri vár nyári rendezvényeire, hiszen hazánk történelmének ikonikus helyszínén mindig melegen fogadják őket.

Hagyományőrző bemutató az egri várban Fotó: Huszár Márk/heol.hu

- Ide minden hagyományőrző örömmel jön. Ha valahol, akkor itt él igazán a történelem és látogatók mindig itt a legkedvesebbek. Rengeteg emberrel találkozunk mind itt, mind hazai, mind pedig külföldi vendéggel - mondta. Kiemelte, hogy a hagyományőrzés nem csak egy szűk réteget képes megszólítani, hiszen minden egyesületnek más és más a profilja.

- Van, aki úgy próbálja bevonni őket, hogy látványos csatajeleneteket varázsol a szemük elé. Mi inkább az interaktív módon, azaz nálunk minden fegyver megfogható, minden páncél fölpróbálható, mesélünk a karakterekről, minden egyes egyesületi tagnak van egy saját karaktere, akinek van egy saját története. Kézbe vehetik a történelmet, mindenkinek igyekszünk megtalálni azt az egy kis momentumot, azt az apró dolgot, amivel be tudjuk vonni. Megpróbáljuk nekik megmutatni, hogy amit olvasnak például az Egri csillagokban, azok így néztek ki, létező, kézbe vehető tárgyak - mutatta a fegyvereket, melyeket a törökök, magyarok és németek használtak - őket mutatja be ugyanis az egyesület 3 karakteren keresztül.

Régen is gyógyítottak, csak kicsit másképp Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Kitért arra is, hogy sokan azt gondolják, csak a gyerekek lelkesednek, pedig néha a szülők jobban belelovalják magukat, mint a csemetéik.

- A felnőttek először mindig félve néznek, de elég ha megkérdezzünk egy apukát, hogy szerinte mennyire nehéz ez a fegyver. Megtippeli, kézbe veszi, és nagyjából 3-5 perc az, amíg azt látjuk, hogy a felnőtt is újra gyereknek érzi magát, átszellemül. Sokszor egyébként a gyerekek hozzák ide a szüleiket, elmesélik amit ők már hallottak, tudnak. A törökök, a magyarok vagy a németek motivációit, összefüggéseket magyaráznak, szóval a kicsik tanítják a nagyokat - tette hozzá a hagyományőrzők vezetője.