Karforgatók, zoknicsata és pékmesterek - korabeli forgatag töltötte meg az az egri várat + fotók, videó
Egész hétvégén vár az Apródfesztivál Egerben. A hagyományőrző programok mellett a kisgyermekes családokra gondolva kicsit megreformálták a tárlatvezetéseket is a hétvégére az egri várban.
Családi programnak is szánták az Apródfesztivált
Forrás: Huszár Márk/heol.hu
A Végvári Vigasságok méltó utódjának szánta a Dobó István Vármúzeum az Apródfesztivált. Szombaton kezdődött az egész hétvégés program az egri várban, mely során különleges, kisgyermekeknek szóló tárlatvezetések is lesznek. A Cipóosztó házban már délelőtt sültek a cipók, kicsik és nagyok is ellesték a pékmesterség fortélyait. A palotaudvaron az orvostudományról folyt a szó, kicsit odébb apródok vívtak kardcsatát. A Szép-bástya tövében állomásozók felé vettük az irányt. Kovács Viktor, a Bandérium Honoris Kulturális Egyesület elnöke elmondta, hogy minden évben eljönnek az egri vár nyári rendezvényeire, hiszen hazánk történelmének ikonikus helyszínén mindig melegen fogadják őket.
- Ide minden hagyományőrző örömmel jön. Ha valahol, akkor itt él igazán a történelem és látogatók mindig itt a legkedvesebbek. Rengeteg emberrel találkozunk mind itt, mind hazai, mind pedig külföldi vendéggel - mondta. Kiemelte, hogy a hagyományőrzés nem csak egy szűk réteget képes megszólítani, hiszen minden egyesületnek más és más a profilja.
- Van, aki úgy próbálja bevonni őket, hogy látványos csatajeleneteket varázsol a szemük elé. Mi inkább az interaktív módon, azaz nálunk minden fegyver megfogható, minden páncél fölpróbálható, mesélünk a karakterekről, minden egyes egyesületi tagnak van egy saját karaktere, akinek van egy saját története. Kézbe vehetik a történelmet, mindenkinek igyekszünk megtalálni azt az egy kis momentumot, azt az apró dolgot, amivel be tudjuk vonni. Megpróbáljuk nekik megmutatni, hogy amit olvasnak például az Egri csillagokban, azok így néztek ki, létező, kézbe vehető tárgyak - mutatta a fegyvereket, melyeket a törökök, magyarok és németek használtak - őket mutatja be ugyanis az egyesület 3 karakteren keresztül.
Kitért arra is, hogy sokan azt gondolják, csak a gyerekek lelkesednek, pedig néha a szülők jobban belelovalják magukat, mint a csemetéik.
- A felnőttek először mindig félve néznek, de elég ha megkérdezzünk egy apukát, hogy szerinte mennyire nehéz ez a fegyver. Megtippeli, kézbe veszi, és nagyjából 3-5 perc az, amíg azt látjuk, hogy a felnőtt is újra gyereknek érzi magát, átszellemül. Sokszor egyébként a gyerekek hozzák ide a szüleiket, elmesélik amit ők már hallottak, tudnak. A törökök, a magyarok vagy a németek motivációit, összefüggéseket magyaráznak, szóval a kicsik tanítják a nagyokat - tette hozzá a hagyományőrzők vezetője.
Az egri vár minden pontja mást tartogat
- Sok látogatóra számítunk. Már a nyitáskor, reggel rengetegen érkeztek, hiszen a zászlóforgatók bemutatóját is nagy érdeklődés övezte, de a babás-mamás tárlatvezetésünkre is sokan azonnal lecsaptak. Ez a tavaly ősszel nyíl vártörténeti tárlatunkon kalauzol végig, s közben az anyasághoz, a gyermekkorhoz kapcsolódó műtárgyakat mutatjuk be, majd gyermekfoglalkozással zárul - osztotta meg a Heollal Tóth Bianka kommunikációs osztályvezető. Elmondta, hogy sokan érkeztek, hogy meghallgassák a hős egri asszonyok meséit, de a látogatókat beavatják a Cipóosztó házban a kenyérsütés fortélyaiba is, a nagyobb gyermekeknek pedig a Lámpással a kazamata mélyén tárlatvezetés kínál kalandos szórakozási lehetőséget.
Különleges tárlatvezetések és soha nem látott Gárdonyi-kézirat – augusztusban nem unatkozunk az egri várban
- Négy hagyományőrző csapat érkezett hozzánk, s az Egri vár vitézei is tartanak bemutatókat. Ők is tartanak gyerekfoglalkozásokat, s a méltán népszerű tábori életkép sem hiányzik, amely során gyógynövényeket és a koraújkori orvoslást ismerheti meg a közönség. A játékos próbák, az apródképző, a viseletpróba mellől nem hiányzik a híres zoknicsata sem a programok közül - ez minden évben igazán feledhetetlen zárása a délutáni programoknak - tette hozzá.
Elmondta, hogy sok pozitív visszajelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy idén kifejezetten olyan programokat szerveznek, ami nem csak kiskamaszokkal, de kisgyermekkel is látogatható és kényelmesen élvezhető a családoknak, azt is üdvözölték a vendégek, hogy a karszalagos beléptetés lehetővé teszi, hogy kimehetnek az erődítményből, majd később újra belevessék magukat a programokba. A Múzeumok Éjszakáján bemutatott Veszélyes versenyszellem című mesekönyvhöz kapcsolódó játék akkora siker volt, hogy az Apródfesztiválon is kérhetőek a menetlevelek, amivel teljesíteni lehet a próbát. A programok egészen vasárnap délutánig folytatódnak, aki egyik nap lemarad valamelyikről, a másik nap jó eséllyel pótolhatja. Mindkét nap csatával zárul.
Apródfesztivál az Egri VárbanFotók: Huszár Márk / Heol.hu
