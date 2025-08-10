Nem hiszed el, miben sütöttek rétest a felsőtárkányiak

- Rozsnyón jártunk. Az első rozsnyói gasztronómiai fesztivál egyik fő száma a felsőtárkányi rétes volt, amit egy lelkes profi csapat készített el a fesztiválozók legnagyobb örömére - számolt be dr. Juhász Attila Simon, Felsőtárkány polgármestere. Felsőtárkány réteskülönítménye 15 taggal indult neki a fesztiválnak, a települést további 32 fős küldöttség képviselte.

Felsőtárkány rétese volt az egyik fő attrakció, de nem úgy sült, ahogy szokott Fotó: Dr. Juhász Attila Simon Facebook oldala

Felsőtárkány rétese - kicsit másképp

- Köszönöm mindannyiuknak, hogy együtt vittük Felsőtárkány jó hírét a Felvidékre! Eddig nem tudtuk, de pizzasütő kemencében is lehet rétest sütni, de nem olyan egyszerű - tette hozzá a polgármester.