augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

1 órája

Nem hiszed el, miben sütöttek rétest a felsőtárkányiak

Címkék#felsőtárkányi rétes#rétes#nyugdíjasklub

Rozsnyói gasztronómiai fesztiválon jártak a tárkányiak. Felsőtárkány rétese volt az egyik fő attrakció a Fevidéken.

Szabadi Martina Laura

- Rozsnyón jártunk. Az első rozsnyói gasztronómiai fesztivál egyik fő száma a felsőtárkányi rétes volt, amit egy lelkes profi csapat készített el a fesztiválozók legnagyobb örömére - számolt be dr. Juhász Attila Simon, Felsőtárkány polgármestere. Felsőtárkány réteskülönítménye 15 taggal indult neki a fesztiválnak, a települést további 32 fős küldöttség képviselte. 

Felsőtárkány rétese volt az egyik fő attrakció, de nem úgy sült, ahogy szokott Fotó: Dr. Juhász Attila Simon Facebook oldala
Felsőtárkány rétese volt az egyik fő attrakció, de nem úgy sült, ahogy szokott Fotó: Dr. Juhász Attila Simon Facebook oldala

Felsőtárkány rétese - kicsit másképp

- Köszönöm mindannyiuknak, hogy együtt vittük Felsőtárkány jó hírét a Felvidékre! Eddig nem tudtuk, de pizzasütő kemencében is lehet rétest sütni, de nem olyan egyszerű - tette hozzá a polgármester.

A Felsőtárkányi Rétesnapokat éppen múlt hétvégén tartották a Bükk nyugati kapujaként emlegetett faluban. Szombaton és vasárnap már a huszonegyedik rétesnapokat rendeték meg a felsőtárkányi tó partján. Az időközben nagy hírnévre szert tett tárkányi sós rétes fesztiválja valamikor 2003-ban a helyi nyugdíjasklub asszonyai jóvoltából indult már több mint két évtizede élő útjára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu