Búcsúévad indult a Gárdonyi Géza Színházban – íme a bemutatók listája

Évadnyitó társulati ülést tartottak a Gárdonyi Géza Színházban kedden. Blaskó Balázs színházigazgató elmondta, a teátrum 1986-os újraalapításának 39. évadát kezdik el, mely egyben az ő igazgatásának utolsója lesz.

– Mérföldkőhöz érkeztem, a Gárdonyi Géza Színház igazgatójaként 15. alkalommal, és egyben utoljára köszöntöm önöket, hiszen 2026. január 31-gyel átadom helyemet egy új vezetésnek. Ennek okán lelkemhez közelálló évad következik, ahol rendezni és játszani is fogok – mondta.

Elindult az évad a Gárdonyi Géza Színházban Fotó: Huszár Márk

Emlékeztetett, a nyár munkás volt, sok vendégjátékban volt részük, melyekről élményekkel, szép eredményekkel tértek haza. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Szarvasi Vízi Színházban XIV. alkalommal rendezték meg a XIV. Nyári Fesztivált, amelyen a 2025-ös nyári évadban 27 színház 43 produkciója szerepelt, továbbá 22 alkalommal várták a közönséget ingyenes programokkal. A XIV. Magyar Teátrum Nyári Fesztivál díjátadó ünnepséggel zárult, amelyen a Gárdonyi Géza Színház is elismerést kapott. Az „Ők tudják, mi a szerelem” című előadásban nyújtott alakításáért a Legjobb női főszereplő díjat Saárossy Kinga Jászai Mari-díjas színművész kapta.

Egy másik igen fontos díjról is megemlékezett, ugyanis Plita Márk, a Gárdonyi Géza Színház táncművésze augusztus 20-a alkalmából kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át. Mindezek mellett várják a Kaszás Attila-díj kiosztását is, ugyanis ott Csathó Norbert, a Gárdonyi Géza Színház, Eger társulatának művésze is a jelöltek között van.

Blaskó Balázs arról is beszámolt, a nyáron több egyeztetés is zajlott, mely bérfejlesztést eredményezett. Mint mondta, ez az első ütem volt, ennek még lesz folytatása. Két új tagot is köszöntött az ülésen, ezen évadtól társulati tag Szabó Zalán és Pintér Zseraldin.

Emődi Attila, táncművész a GG Tánc Eger szezonjáról szólt. Kiemelte, ők már 15-ik évadjukat kezdik meg, ráadásul négy új taggal. Kiemelte a szeptember 24-én kezdődő XIV. Stúdiószínházi Táncfesztivált is, mely ismét izgalmas előadásokkal várja az érdeklődőket. Vágner Ákos, Eger polgármestere is köszöntötte a társulatot. Mint mondta, még ezen a héten várják a pályázatokat az igazgatói posztra, s az októberi közgyűlésen derül majd ki, ki vezeti a következőben a színházat. Egy pályázóról már tudunk, róla írtunk is.