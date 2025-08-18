1 órája
Többen is érdeklődtek már a Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztja iránt
Négyen már érdeklődtek az önkormányzatnál, de még egy pályázó sem nyújtott be anyagot az egri teátrum élére. Augusztus végéig várják a pályázatokat az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára. Mutatjuk, mikor születhet meg a döntés arról, hogy ki vezesse az egri színházat.
Mint megírtuk, két művész közös pályázatára más biztosan számíthatnak Egerben, Szarvas József ugyanis elmondta, Szabó Sebestyén Lászlóval közösen pályázik a Gárdonyi Géza Színház élére. Mint azt megírtuk, a júniusi közgyűlés hagyta jóvá a pályázat kiírását. Az ülésen Vágner Ákos polgármester leszögezte: terveik szerint a pályázatok szakmai részét nyilvánosságra hozzák és elérhetővé fogják tenni.
Lehetővé tesszük azt is, hogy a pályázók konzultáljanak a gazdasági irodánk vezetőjével, és ehhez tudják igazítani a szakmai elképzeléseiket a jövőre vonatkozóan
- részletezte akkor a polgármester. Elhangzott, hogy már ősszel a közgyűlés elé kerülhet a pályázat. Blaskó Balázs jelenlegi direktor mandátuma ugyanis jövő januárban lejár, s korábban már elmondta, nem pályázik ismét a teátrum vezetésére - így januárig új igazgatót kell választani, akit legfeljebb 5 évre lehet kinevezni.
Vágner Ákos most portálunknak elmondta, pályázat még nem érkezett be, de érdeklődés már volt. Ennek a fenti lehetőség az oka, miszerint az érdeklődők tájékozódhatnak a színház gazdasági helyzetéről illetve a fenttartóval egyeztethetnek a szakmai elképzeléseikről is, amitől azt reméli, hogy könnyebb dolga lesz a pályázóknak azzal, hogy az elvárásoknak és lehetőségeknek megfelelő, szakmailag és gazdaságilag s megalapozott pályázatokat készítsenek.
- Ezzel a lehetőséggel eddig négyen éltek, köztük Szavas József. Pályázat még nem érkezett be, de a határidő augusztus 29. Ha lezárul a pályáztatás időszaka, akkor az anyagok szakmai bizottság elé kerülnek, ők hallhatják meg a jelentkezőket és értékelik a pályázatokat szeptember 18-án - ismertette Vágner Ákos a továbbiakat.
Elárulta azt is, hogy a bizottság, amely meghallgatja a Gárdonyi Géza Színház élére jelentkezőket, a következőképpen áll össze:
- 4 tagot az Előadó-művészeti Bizottság delegál,
- 1 tagot a Kulturális és Innovációs Minisztérium,
- 2 tagot a fenntartó önkormányzat,
- 1-1 tagot a színház üzemi tanács és szakszervezete is delegálhat, ha működnek ilyen szervezetek az adott teátrumban.
A polgármester azt is elárulta, hogy a bizottság még nem állt fel, most tart a felkérések időszaka. Amint a bizottság meghallgatta a jelölteket, elkészül az értékelésük, ezt követően pedig az októberi közgyűlésen születik meg a végső döntés.
