Ki lesz az új igazgató?

1 órája

Többen is érdeklődtek már a Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztja iránt

Négyen már érdeklődtek az önkormányzatnál, de még egy pályázó sem nyújtott be anyagot az egri teátrum élére. Augusztus végéig várják a pályázatokat az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára. Mutatjuk, mikor születhet meg a döntés arról, hogy ki vezesse az egri színházat.

Szabadi Martina Laura

Mint megírtuk, két művész közös pályázatára más biztosan számíthatnak Egerben, Szarvas József ugyanis elmondta, Szabó Sebestyén Lászlóval közösen pályázik a Gárdonyi Géza Színház élére. Mint azt megírtuk, a júniusi közgyűlés hagyta jóvá a pályázat kiírását. Az ülésen Vágner Ákos polgármester leszögezte: terveik szerint a pályázatok szakmai részét nyilvánosságra hozzák és elérhetővé fogják tenni.

Lehetővé tesszük azt is, hogy a pályázók konzultáljanak a gazdasági irodánk vezetőjével, és ehhez tudják igazítani a szakmai elképzeléseiket a jövőre vonatkozóan

 - részletezte akkor a polgármester. Elhangzott, hogy már ősszel a közgyűlés elé kerülhet a pályázat. Blaskó Balázs jelenlegi direktor mandátuma ugyanis jövő januárban lejár, s korábban már elmondta, nem pályázik ismét a teátrum vezetésére - így januárig új igazgatót kell választani, akit legfeljebb 5 évre lehet kinevezni.

Vágner Ákos most portálunknak elmondta, pályázat még nem érkezett be, de érdeklődés már volt. Ennek a fenti lehetőség az oka, miszerint az érdeklődők tájékozódhatnak a színház gazdasági helyzetéről illetve a fenttartóval egyeztethetnek a szakmai elképzeléseikről is, amitől azt reméli, hogy könnyebb dolga lesz a pályázóknak azzal, hogy az elvárásoknak és lehetőségeknek megfelelő, szakmailag és gazdaságilag s megalapozott pályázatokat készítsenek.

- Ezzel a lehetőséggel eddig négyen éltek, köztük Szavas József. Pályázat még nem érkezett be, de a határidő augusztus 29. Ha lezárul a pályáztatás időszaka, akkor az anyagok szakmai bizottság elé kerülnek, ők hallhatják meg a jelentkezőket és értékelik a pályázatokat szeptember 18-án - ismertette Vágner Ákos a továbbiakat. 

Elárulta azt is, hogy a bizottság, amely meghallgatja a Gárdonyi Géza Színház élére jelentkezőket, a következőképpen áll össze:

  • 4 tagot az Előadó-művészeti Bizottság delegál,
  • 1 tagot a Kulturális és Innovációs Minisztérium,
  • 2 tagot a fenntartó önkormányzat,
  • 1-1 tagot a színház üzemi tanács és szakszervezete is delegálhat, ha működnek ilyen szervezetek az adott teátrumban.

A polgármester azt is elárulta, hogy a bizottság még nem állt fel, most tart a felkérések időszaka. Amint a bizottság meghallgatta a jelölteket, elkészül az értékelésük, ezt követően pedig az októberi közgyűlésen születik meg a végső döntés.

 

 

