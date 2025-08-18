Többen is érdeklődtek már a Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztja iránt

Vágner Ákos most portálunknak elmondta, pályázat még nem érkezett be, de érdeklődés már volt. Ennek a fenti lehetőség az oka, miszerint az érdeklődők tájékozódhatnak a színház gazdasági helyzetéről illetve a fenttartóval egyeztethetnek a szakmai elképzeléseikről is, amitől azt reméli, hogy könnyebb dolga lesz a pályázóknak azzal, hogy az elvárásoknak és lehetőségeknek megfelelő, szakmailag és gazdaságilag s megalapozott pályázatokat készítsenek.

- Ezzel a lehetőséggel eddig négyen éltek, köztük Szavas József. Pályázat még nem érkezett be, de a határidő augusztus 29. Ha lezárul a pályáztatás időszaka, akkor az anyagok szakmai bizottság elé kerülnek, ők hallhatják meg a jelentkezőket és értékelik a pályázatokat szeptember 18-án - ismertette Vágner Ákos a továbbiakat.