Saárossy Kingát díjazták a szarvasi nyári fesztiválon
Rangos szakmai díjakat adtak át a nyár egyik legjelentősebb színházi eseményén Szarvason. A több héten át zajló fesztivál nemcsak a közönséget vonzotta, hanem a hazai színházi élet legkiemelkedőbb alkotóit is díjazták – köztük egri művészt is.
Saárossy Kinga és Blaskó Balázs a Gárdonyi Géza Színház egri előadásán
Forrás: Gál Gábor/HEOL.HU
A Szarvasi Vízi Színházban XIV. alkalommal rendezték meg a XIV. Nyári Fesztivált, amelyen a 2025-ös nyári évadban 27 színház 43 produkciója szerepelt, továbbá 22 alkalommal várták a közönséget ingyenes programokkal. A XIV. Magyar Teátrum Nyári Fesztivál díjátadó ünnepséggel zárult, amelyen a Gárdonyi Géza Színház is elismerést kapott. Az „Ők tudják, mi a szerelem” című előadásban nyújtott alakításáért a Legjobb női főszereplő díjat Saárossy Kinga Jászai Mari-díjas színművész kapta.
A Magyar Zenés Színház „Víg özvegy” című nagyoperettjében nyújtott alakításáért a Legjobb női mellékszereplő díjat Steinkohl Erika színésznő. Férfi mellékszereplő elismerést nem osztottak ki, helyette két legjobb férfi főszereplő kapott díjat: a Szolnoki Szigligeti Színház „Család ellen nincs orvosság” című vígjátékában Pindroch Csaba, a József Attila Színház ”Három férfi és egy mózeskosár” című vígjátékában Lábodi Ádám nyújtott kimagasló teljesítményt.
A Békéscsabai Jókai Színház Fatia Negra című előadásának rendezéséért Katkó Ferenc kapta a legjobb rendezésnek járó díjat, a legjobb előadás díját pedig a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház „Oscar” című produkciója érdemelte ki, az elismerést Járai Máté színész, rendező vette át.
A Gárdonyi Géza Színház tavaly mutatta be a darabot
