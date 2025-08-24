Saárossy Kingát díjazták a szarvasi nyári fesztiválon

A Szarvasi Vízi Színházban XIV. alkalommal rendezték meg a XIV. Nyári Fesztivált, amelyen a 2025-ös nyári évadban 27 színház 43 produkciója szerepelt, továbbá 22 alkalommal várták a közönséget ingyenes programokkal. A XIV. Magyar Teátrum Nyári Fesztivál díjátadó ünnepséggel zárult, amelyen a Gárdonyi Géza Színház is elismerést kapott. Az „Ők tudják, mi a szerelem” című előadásban nyújtott alakításáért a Legjobb női főszereplő díjat Saárossy Kinga Jászai Mari-díjas színművész kapta.

Saárossy Kinga, a Gárdonyi Géza Színház művésze kapta a legjobb női főszereplőnek járó díjat Szarvason

Forrás: Gárdonyi Géza Színház/Facebook

A Magyar Zenés Színház „Víg özvegy” című nagyoperettjében nyújtott alakításáért a Legjobb női mellékszereplő díjat Steinkohl Erika színésznő. Férfi mellékszereplő elismerést nem osztottak ki, helyette két legjobb férfi főszereplő kapott díjat: a Szolnoki Szigligeti Színház „Család ellen nincs orvosság” című vígjátékában Pindroch Csaba, a József Attila Színház ”Három férfi és egy mózeskosár” című vígjátékában Lábodi Ádám nyújtott kimagasló teljesítményt.

A Békéscsabai Jókai Színház Fatia Negra című előadásának rendezéséért Katkó Ferenc kapta a legjobb rendezésnek járó díjat, a legjobb előadás díját pedig a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház „Oscar” című produkciója érdemelte ki, az elismerést Járai Máté színész, rendező vette át.

A Gárdonyi Géza Színház tavaly mutatta be a darabot

