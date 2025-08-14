A Dobó István Vármúzeum és a Gárdonyi Géza Emlékház idén is életre kelti azt a különleges hangulatot, amely egykor az író egri otthonát és kertjét jellemezte. A „falu a városban” elnevezésű alkotói közeg ma is megőrzi a nyugalmat és a kreativitás légkörét, amit Gárdonyi nagy szeretettel épített fel. A MeseKert célja, hogy a Gárdonyi Napok keretében szakmai, családi és gyermekprogramokkal adja tovább ezt a szellemiséget.

Gárdonyi kertje újra benépesül, háromnapos programkavalkád vár a MeseKertben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Elindult a Gárdonyi Napok Egerben – megnyílt a varázslatos MeseKert

Csütörtöktől szombatig számtalan programmal várja a kisgyermekeket és szüleiket a Gárdonyi MeseKert, többek között kézműves terasszal, kisállatsimogatóval és meseösvénnyel. Részletes programterv a visiteger.hu oldalán található.