augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Varázslatos MeseKert

1 órája

Gárdonyi kertje újra benépesül, háromnapos programkavalkád vár a MeseKertben

Címkék#Gárdonyi Géza Emlékház#Dobó István Vármúzeum#mese

Egerben elindult a Gárdonyi Napok programsorozat egyik legvarázslatosabb része, a MeseKert, ahol a látogatók Gárdonyi Géza kertjének békés, alkotói világában élhetik át az író szellemiségét, játékokkal, kiállításokkal, állatsimogatóval és mesékkel minden korosztály számára.

Heol.hu

A Dobó István Vármúzeum és a Gárdonyi Géza Emlékház idén is életre kelti azt a különleges hangulatot, amely egykor az író egri otthonát és kertjét jellemezte. A „falu a városban” elnevezésű alkotói közeg ma is megőrzi a nyugalmat és a kreativitás légkörét, amit Gárdonyi nagy szeretettel épített fel. A MeseKert célja, hogy a Gárdonyi Napok keretében szakmai, családi és gyermekprogramokkal adja tovább ezt a szellemiséget.

Gárdonyi kertje újra benépesül, háromnapos programkavalkád vár a MeseKertben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Elindult a Gárdonyi Napok Egerben – megnyílt a varázslatos MeseKert

Csütörtöktől szombatig számtalan programmal várja a kisgyermekeket és szüleiket a Gárdonyi MeseKert, többek között kézműves terasszal, kisállatsimogatóval és meseösvénnyel. Részletes programterv a visiteger.hu oldalán található.

Gárdonyi Napok, MeseKert
A Gárdonyi MeseKert részletes programterve
Forrás: visiteger.hu

Mesekert a Gárdonyi kertben

Fotók: Huszár Márk

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu