1 órája
Gárdonyi kertje újra benépesül, háromnapos programkavalkád vár a MeseKertben
Egerben elindult a Gárdonyi Napok programsorozat egyik legvarázslatosabb része, a MeseKert, ahol a látogatók Gárdonyi Géza kertjének békés, alkotói világában élhetik át az író szellemiségét, játékokkal, kiállításokkal, állatsimogatóval és mesékkel minden korosztály számára.
A Dobó István Vármúzeum és a Gárdonyi Géza Emlékház idén is életre kelti azt a különleges hangulatot, amely egykor az író egri otthonát és kertjét jellemezte. A „falu a városban” elnevezésű alkotói közeg ma is megőrzi a nyugalmat és a kreativitás légkörét, amit Gárdonyi nagy szeretettel épített fel. A MeseKert célja, hogy a Gárdonyi Napok keretében szakmai, családi és gyermekprogramokkal adja tovább ezt a szellemiséget.
Elindult a Gárdonyi Napok Egerben – megnyílt a varázslatos MeseKert
Csütörtöktől szombatig számtalan programmal várja a kisgyermekeket és szüleiket a Gárdonyi MeseKert, többek között kézműves terasszal, kisállatsimogatóval és meseösvénnyel. Részletes programterv a visiteger.hu oldalán található.
Mesekert a Gárdonyi kertbenFotók: Huszár Márk
