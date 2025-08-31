1 órája
A mesterséges intelligencia a helytörténészek munkáját is alakítja – erről is beszélnek az egri konferencián
A településeink történetének feldolgozására, múltjuk összefoglalására először a rendszerváltás idején irányult figyelem. Később a millennium újabb lendületet adott a helytörténeti kutatóknak.
A Heves Vármegyei Honismereti Egyesület elnökét, dr. Szuromi Ritát abból az alkalomból kérdezte portálunk, hogy immár másodiki konferenmciájukat szervezik ebben az esztendőben. Tájékoztatásából megtudtuk: a településeink történetének feldolgozására, múltjuk összefoglalására először a rendszerváltás idején irányult figyelem, majd a millennium újabb lendületet adott a helytörténeti kutatóknak. Az eltelt negyedszázad azonban ezen a területen is nagy változásokat eredményezett. Legfőképpen azt, hogy a hazai és határon túli levéltárakban őrzött magán- ás állami iratok feldolgozottsága, digitalizáltsága hatalmas anyagmennyiséggel látta el a kutatókat, új adatbázisok keletkeztek, a mesterséges intelligencia térhódítása pedig a kutatók munkáját is átalakítja.
Helytörténeti kutatói munka módszertanát is átírja a digitalizáció
Az egyesületi elnök szavai szerint az utóbbi időkben változtak az olvasói igények is, melyre a történészeknek reagálni kell. Ezek a kihívások szembesítették a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület tagságát azzal, ideje beszélni kell arról, hogyan lehet tartalmas, szakmailag megalapozott, ugyanakkor az olvasók elvárásainak megfelelő településtörténetet írni a 21. században?
– A megyénk első monográfiai munkái 1990 és 2000 között készültek, akkor a kutatás jelentős része levéltárakban, papír alapon történt, a múlt megismerésének lehetőségeit pedig jelentősen korlátozta a hozzá nem férhető vagy feldolgozatlan adatmennyiség – mondta el dr. Szuromi Rita.
Az egyesületi elnök kifejtette: manapság épp fordított a helyzet, a kutatókat a szelektálás kényszere állítja kihívás elé. A történésznek nem az a feladata, hogy minden általa fellelt információt az olvasói elé tárja, hanem hogy megfelelően szelektáljon és szintetizáljon.
Az emlékezettörténet kiemelt szerepet kapott az egyesületnél
– Nem szabad elvetni jelenkorunk technikai lehetőségeit sem, ugyanakkor a múlt feldolgozásakor az „utolsó szó” mindig az emberi tudásé, amelyet sem az adatbázisok gazdagsága, sem a mesterséges intelligencia gyorsasága nem pótol. Tudomásul kell venni, hogy a múlt megismerésének hangsúlyai át áthelyeződtek, a történelmi emlékezet egy évszázadot fog át, s ezt az olvasói visszajelzések is érzékeltetik. Van tehát miről beszélni, hiszen a történész, helytörténész mestersége épp úgy átalakul, mint a körülöttünk lévő világ – fogalmazott.
Jelezte azt is, hogy a konferencia egyébként nem csak a szűken vett szakmának szól. A szervezők igyekeznek megszólítani azokat az önkormányzatokat is, akik még nem összegezték településük múltját, avagy az eltelt évtizedek új ismereteinek feldolgozásával bővíteni szeretnék azt. A jelenlévők éppen ezért előadást hallgatnak többek közt arról, hogyan segíthetik a munkát a határon túli levéltárak, milyen szerepe van egy településtörténet írásakor az épített örökségnek, hogyan lehet jó iskolatörténetet írni, avagy egy nóvum megtalálását hogyan lehet igazolni.
Konferenciát szeptember 5-én fél 11-től a Tittel Pál könyvtárban rendezik, immár az idén a második alkalom e témában, hiszen júniusban a Heves Megyei Levéltár rendezett Források és módszertani kihívások a helytörténetírásban címmel workshopot.
