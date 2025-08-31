augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lendületben a honismereti egyesület

1 órája

A mesterséges intelligencia a helytörténészek munkáját is alakítja – erről is beszélnek az egri konferencián

Címkék#mesterséges intellgiencia#honismereti egyesület#Dr Szuromi Rita#digitalizáció#levéltár

A településeink történetének feldolgozására, múltjuk összefoglalására először a rendszerváltás idején irányult figyelem. Később a millennium újabb lendületet adott a helytörténeti kutatóknak.

Sike Sándor

A Heves Vármegyei Honismereti Egyesület elnökét, dr. Szuromi Ritát abból az alkalomból kérdezte portálunk, hogy immár másodiki konferenmciájukat szervezik ebben az esztendőben. Tájékoztatásából megtudtuk: a településeink történetének feldolgozására, múltjuk összefoglalására először a rendszerváltás idején irányult figyelem, majd a millennium újabb lendületet adott a helytörténeti kutatóknak. Az eltelt negyedszázad azonban ezen a területen is nagy változásokat eredményezett. Legfőképpen azt, hogy a hazai és határon túli levéltárakban őrzött magán- ás állami iratok feldolgozottsága, digitalizáltsága hatalmas anyagmennyiséggel látta el a kutatókat, új adatbázisok keletkeztek, a mesterséges intelligencia térhódítása pedig a kutatók munkáját is átalakítja. 

A helytörténeti konferenciának a Tittel Pál könyvtár ad helyet
A honismereti egyesület helytörténeti konferenciára készül
Forrás: beküldött

Helytörténeti kutatói munka módszertanát is átírja a digitalizáció

Az egyesületi elnök szavai szerint az utóbbi időkben változtak az olvasói igények is, melyre a történészeknek reagálni kell. Ezek a kihívások szembesítették a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület tagságát azzal, ideje beszélni kell arról, hogyan lehet tartalmas, szakmailag megalapozott, ugyanakkor az olvasók elvárásainak megfelelő településtörténetet írni a 21. században?

– A megyénk első monográfiai munkái 1990 és 2000 között készültek, akkor a kutatás jelentős része levéltárakban, papír alapon történt, a múlt megismerésének lehetőségeit pedig jelentősen korlátozta a hozzá nem férhető vagy feldolgozatlan adatmennyiség – mondta el dr. Szuromi Rita.

Az egyesületi elnök kifejtette: manapság épp fordított a helyzet, a kutatókat a szelektálás kényszere állítja kihívás elé. A történésznek nem az a feladata, hogy minden általa fellelt információt az olvasói elé tárja, hanem hogy megfelelően szelektáljon és szintetizáljon. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Nem szabad elvetni jelenkorunk technikai lehetőségeit sem, ugyanakkor a múlt feldolgozásakor az „utolsó szó” mindig az emberi tudásé, amelyet sem az adatbázisok gazdagsága, sem a mesterséges intelligencia gyorsasága nem pótol. Tudomásul kell venni, hogy a múlt megismerésének hangsúlyai át áthelyeződtek, a történelmi emlékezet egy évszázadot fog át, s ezt az olvasói visszajelzések is érzékeltetik. Van tehát miről beszélni, hiszen a történész, helytörténész mestersége épp úgy átalakul, mint a körülöttünk lévő világ – fogalmazott.

Jelezte azt is, hogy a konferencia egyébként nem csak a szűken vett szakmának szól. A szervezők igyekeznek megszólítani azokat az önkormányzatokat is, akik még nem összegezték településük múltját, avagy az eltelt évtizedek új ismereteinek feldolgozásával bővíteni szeretnék azt. A jelenlévők éppen ezért előadást hallgatnak többek közt arról, hogyan segíthetik a munkát a határon túli levéltárak, milyen szerepe van egy településtörténet írásakor az épített örökségnek, hogyan lehet jó iskolatörténetet írni, avagy egy nóvum megtalálását hogyan lehet igazolni.

Konferenciát szeptember 5-én fél 11-től a Tittel Pál könyvtárban rendezik, immár az idén a második alkalom e témában, hiszen júniusban a Heves Megyei Levéltár rendezett Források és módszertani kihívások a helytörténetírásban címmel workshopot.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu