A mesterséges intelligencia a helytörténészek munkáját is alakítja – erről is beszélnek az egri konferencián

A Heves Vármegyei Honismereti Egyesület elnökét, dr. Szuromi Ritát abból az alkalomból kérdezte portálunk, hogy immár másodiki konferenmciájukat szervezik ebben az esztendőben. Tájékoztatásából megtudtuk: a településeink történetének feldolgozására, múltjuk összefoglalására először a rendszerváltás idején irányult figyelem, majd a millennium újabb lendületet adott a helytörténeti kutatóknak. Az eltelt negyedszázad azonban ezen a területen is nagy változásokat eredményezett. Legfőképpen azt, hogy a hazai és határon túli levéltárakban őrzött magán- ás állami iratok feldolgozottsága, digitalizáltsága hatalmas anyagmennyiséggel látta el a kutatókat, új adatbázisok keletkeztek, a mesterséges intelligencia térhódítása pedig a kutatók munkáját is átalakítja.

A honismereti egyesület helytörténeti konferenciára készül

Forrás: beküldött

Helytörténeti kutatói munka módszertanát is átírja a digitalizáció

Az egyesületi elnök szavai szerint az utóbbi időkben változtak az olvasói igények is, melyre a történészeknek reagálni kell. Ezek a kihívások szembesítették a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület tagságát azzal, ideje beszélni kell arról, hogyan lehet tartalmas, szakmailag megalapozott, ugyanakkor az olvasók elvárásainak megfelelő településtörténetet írni a 21. században?

– A megyénk első monográfiai munkái 1990 és 2000 között készültek, akkor a kutatás jelentős része levéltárakban, papír alapon történt, a múlt megismerésének lehetőségeit pedig jelentősen korlátozta a hozzá nem férhető vagy feldolgozatlan adatmennyiség – mondta el dr. Szuromi Rita.

Az egyesületi elnök kifejtette: manapság épp fordított a helyzet, a kutatókat a szelektálás kényszere állítja kihívás elé. A történésznek nem az a feladata, hogy minden általa fellelt információt az olvasói elé tárja, hanem hogy megfelelően szelektáljon és szintetizáljon.