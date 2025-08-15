augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Gondviselő áldását kérték

2 órája

Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben

Címkék#St Andrea Szőlőbirtok#Szűzanya#kereszt#imádság#Isten

Pénteken délelőtt 9 órakor kezdődött – vélhetőleg a délutáni forróságot kikerülendő – egy olyan esemény az egri Szépasszonyvölgyben, amit éppen a rekkenő hőség és az aszály váltott ki. Engesztelő közös imádságra invitálta a St Andrea Szőlőbirtok a gazdákat, illetve mindenki mást is.

Sike Sándor

Szokatlan meghívót „hozott a postás”. Az idei esztendő Év Picészete Magyarországon-díjas St. Andrea Szőlőbirtok nevében engesztelő közös imádságra invitáltak. Nem is akármilyen okból, és nem is akárhogyan fogalmaztak: „Látván és megélvén a világunkban csőstül jelenlévő nehézségeket, mind az időjárás szeszélyességét, az aszályt, az aranyszínű sárgaság terjedésének veszélyét, a gazdasági körülmények alakulását, valamint a békétlenséget – belátva emberi gyengeségeinket – úgy érezzük eljött az idő, hogy közösen oda forduljunk a gondviselő Istenhez kérve segítségét a borvidékünkre és az életünkre."

C94A7450
Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az engesztelő közös imádságra Nagyboldogasszony ünnepén kerítettek sort

A meghívóban foglaltak szerint "Krisztus Urunk keresztjével és szentjeink ikonjaival kimegyünk a határba kérő és engesztelő imádságot bemutatni. Kérünk mindenkit, aki teheti és érez késztetést arra, hogy a világunk és életünk reményteljesebb, jobb és áldottabb legyen ezen ünnepi napon cselekedjen hasonlóan, vonuljon ki családjával, barátaival, gazda társaival és közösségével a településének határában lévő kereszthez, Szűzanya szoborhoz, Szent Donát szoborhoz és mondjon imádságot a közös szándékunk elérése érdekében!"

C94A7444Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben
Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az közös imádságot Magyar Görög Katolikus Egyház egri parókiájáról Demkó Balázs György atya vezette. A részleteiben több helyszínen elhangzó, Szűz Máriához szóló és csak állva mondható szent ima, az akathisz elsőként a Szépasszonyvölgyben az autóparkolónál található kőkeresztnél hangzott el az atya vezetésével.

Nagyboldogasszony ünnepén közös imádság a Szépasszonyvölgyi Keresztnél

Fotók: Nemes Róbert

Portálunknak a görög keleti szertartás megkezdését megelőzően az atya elmondta: egyfajta határvédelmet szeretnének kieszközölni a Boldogságos Szűz közbenjárása által Istentől az Egri Borvidékre. Ennek érdekében különböző helyeken megállva imádkoznak.

– Van egy ősi imádságunk az akathisz, amit a Szűz Mária tiszteletére végez az egyház. Különböző stációkon ezt elimádkozzuk. Plusz a határáldást is elvégezzük. Ez a határáldási szertartás tavaszi esemény (Szent György-napi), a mag elvetése után, az első tavaszi munkák megszületésekor az egyház kimegy és Isten áldását kéri a kezünk munkájára. Ezt a szertartást most ismét elvégezzük, megáldva a határt mind a négy égtáj felé. Rózsafüzért is imádkozunk, hiszen Eger és környéke erősen katolikus közeg – mondta Demkó Balázs.

Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben
Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Dr. Lőrincz György, a St. Andrea Szőlőbirtok megteremtője, a közös ima szervezője portálunknak arról beszélt, hogy az utóbbi több, mint egy évtizedben – György napkor – határáldás mindig van, de ilyen jellegű kivonulás, mint ez a mostani még nem volt. Szerinte nagyon fontos az, hogy legyen áldás a környezetünkben, a termőföldjeinken, gyümölcsösökön, szőlőkön. 

– Most egy olyan kritikus helyzetet érzek, érzünk – szerintem jó sokan –, hogy nincs más lehetőségünk, mint a Jóisten kegyelmét kérni, hogy kicsit rendezettebb legyen ez a világ, amiben élünk. A gazdák, termelők ezt különösen megérzik az időjárásnak a szeszélyességéből, a hihetetlen aszályból. Nem nőnek a hajtások, nem ad kellő gyümölcsöt a szőlő és a gyümölcsös. Terjednek a betegségek, veszélyben vagyunk. Békétlenség van, s a gazdasági környezet is rendkívüli kihívások elé állít minden itt élőt. Látva a világ katasztrófáit is, egyszerűen megérett az idő arra, hogy könyörögjünk és kérjük segítségét a gondviselő Istennek – fogalmazott.

Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben
Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Lőrincz György indokai szerint látván, tapasztalván, hogy más korszakokban – még a múlt században is – volt arra példa, hogy kimentek a határba az erős hitű emberek és könyörgésükkel megállították a katasztrófát és jobbra fordult a soruk. Ezt szeretnék elérni ők is. Azokat kérték, hogy segítsenek, akik bíznak ennek az ügynek a sikerében.

Nagyboldogasszony ünnep, közös imádság az egri Szépasszonyvölgyi Keresztnél

Fotók: Huszár Márk

A szépasszonyvölgyi kereszttől az egerszóláti elágazó Szűzanya szobrához vezetett a résztvevők útja, majd Egerszalókon a templomtető Szűzanya szobra, a verpeléti út keresztje, a demjéni bevezető kereszt következtek. Az út pedig a demjéni Hangács dűlőben zárult, ahol Demkó atya megáldotta a Szűzanya szobrot.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu