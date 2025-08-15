Szokatlan meghívót „hozott a postás”. Az idei esztendő Év Picészete Magyarországon-díjas St. Andrea Szőlőbirtok nevében engesztelő közös imádságra invitáltak. Nem is akármilyen okból, és nem is akárhogyan fogalmaztak: „Látván és megélvén a világunkban csőstül jelenlévő nehézségeket, mind az időjárás szeszélyességét, az aszályt, az aranyszínű sárgaság terjedésének veszélyét, a gazdasági körülmények alakulását, valamint a békétlenséget – belátva emberi gyengeségeinket – úgy érezzük eljött az idő, hogy közösen oda forduljunk a gondviselő Istenhez kérve segítségét a borvidékünkre és az életünkre."

Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az engesztelő közös imádságra Nagyboldogasszony ünnepén kerítettek sort

A meghívóban foglaltak szerint "Krisztus Urunk keresztjével és szentjeink ikonjaival kimegyünk a határba kérő és engesztelő imádságot bemutatni. Kérünk mindenkit, aki teheti és érez késztetést arra, hogy a világunk és életünk reményteljesebb, jobb és áldottabb legyen ezen ünnepi napon cselekedjen hasonlóan, vonuljon ki családjával, barátaival, gazda társaival és közösségével a településének határában lévő kereszthez, Szűzanya szoborhoz, Szent Donát szoborhoz és mondjon imádságot a közös szándékunk elérése érdekében!"

Az közös imádságot Magyar Görög Katolikus Egyház egri parókiájáról Demkó Balázs György atya vezette. A részleteiben több helyszínen elhangzó, Szűz Máriához szóló és csak állva mondható szent ima, az akathisz elsőként a Szépasszonyvölgyben az autóparkolónál található kőkeresztnél hangzott el az atya vezetésével.