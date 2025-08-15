49 perce
Közös imádságra gyűltek össze az Istenben hívő gazdák Egerben
Pénteken délelőtt 9 órakor kezdődött – vélhetőleg a délutáni forróságot kikerülendő – egy olyan esemény az egri Szépasszonyvölgyben, amit éppen a rekkenő hőség és az aszály váltott ki. Engesztelő közös imádságra invitálta a St Andrea Szőlőbirtok a gazdákat, illetve mindenki mást is.
Szokatlan meghívót „hozott a postás”. Az idei esztendő Év Picészete Magyarországon-díjas St. Andrea Szőlőbirtok nevében engesztelő közös imádságra invitáltak. Nem is akármilyen okból, és nem is akárhogyan fogalmaztak: „Látván és megélvén a világunkban csőstül jelenlévő nehézségeket, mind az időjárás szeszélyességét, az aszályt, az aranyszínű sárgaság terjedésének veszélyét, a gazdasági körülmények alakulását, valamint a békétlenséget – belátva emberi gyengeségeinket – úgy érezzük eljött az idő, hogy közösen oda forduljunk a gondviselő Istenhez kérve segítségét a borvidékünkre és az életünkre."
Az engesztelő közös imádságra Nagyboldogasszony ünnepén kerítettek sort
A meghívóban foglaltak szerint "Krisztus Urunk keresztjével és szentjeink ikonjaival kimegyünk a határba kérő és engesztelő imádságot bemutatni. Kérünk mindenkit, aki teheti és érez késztetést arra, hogy a világunk és életünk reményteljesebb, jobb és áldottabb legyen ezen ünnepi napon cselekedjen hasonlóan, vonuljon ki családjával, barátaival, gazda társaival és közösségével a településének határában lévő kereszthez, Szűzanya szoborhoz, Szent Donát szoborhoz és mondjon imádságot a közös szándékunk elérése érdekében!"
Az közös imádságot Magyar Görög Katolikus Egyház egri parókiájáról Demkó Balázs György atya vezette. A részleteiben több helyszínen elhangzó, Szűz Máriához szóló és csak állva mondható szent ima, az akathisz elsőként a Szépasszonyvölgyben az autóparkolónál található kőkeresztnél hangzott el az atya vezetésével.
Nagyboldogasszony ünnepén közös imádság a Szépasszonyvölgyi KeresztnélFotók: Nemes Róbert
Portálunknak a görög keleti szertartás megkezdését megelőzően az atya elmondta: egyfajta határvédelmet szeretnének kieszközölni a Boldogságos Szűz közbenjárása által Istentől az Egri Borvidékre. Ennek érdekében különböző helyeken megállva imádkoznak.
– Van egy ősi imádságunk az akathisz, amit a Szűz Mária tiszteletére végez az egyház. Különböző stációkon ezt elimádkozzuk. Plusz a határáldást is elvégezzük. Ez a határáldási szertartás tavaszi esemény (Szent György-napi), a mag elvetése után, az első tavaszi munkák megszületésekor az egyház kimegy és Isten áldását kéri a kezünk munkájára. Ezt a szertartást most ismét elvégezzük, megáldva a határt mind a négy égtáj felé. Rózsafüzért is imádkozunk, hiszen Eger és környéke erősen katolikus közeg – mondta Demkó Balázs.
Dr. Lőrincz György, a St. Andrea Szőlőbirtok megteremtője, a közös ima szervezője portálunknak arról beszélt, hogy az utóbbi több, mint egy évtizedben – György napkor – határáldás mindig van, de ilyen jellegű kivonulás, mint ez a mostani még nem volt. Szerinte nagyon fontos az, hogy legyen áldás a környezetünkben, a termőföldjeinken, gyümölcsösökön, szőlőkön.
– Most egy olyan kritikus helyzetet érzek, érzünk – szerintem jó sokan –, hogy nincs más lehetőségünk, mint a Jóisten kegyelmét kérni, hogy kicsit rendezettebb legyen ez a világ, amiben élünk. A gazdák, termelők ezt különösen megérzik az időjárásnak a szeszélyességéből, a hihetetlen aszályból. Nem nőnek a hajtások, nem ad kellő gyümölcsöt a szőlő és a gyümölcsös. Terjednek a betegségek, veszélyben vagyunk. Békétlenség van, s a gazdasági környezet is rendkívüli kihívások elé állít minden itt élőt. Látva a világ katasztrófáit is, egyszerűen megérett az idő arra, hogy könyörögjünk és kérjük segítségét a gondviselő Istennek – fogalmazott.
Lőrincz György indokai szerint látván, tapasztalván, hogy más korszakokban – még a múlt században is – volt arra példa, hogy kimentek a határba az erős hitű emberek és könyörgésükkel megállították a katasztrófát és jobbra fordult a soruk. Ezt szeretnék elérni ők is. Azokat kérték, hogy segítsenek, akik bíznak ennek az ügynek a sikerében.
Nagyboldogasszony ünnep, közös imádság az egri Szépasszonyvölgyi KeresztnélFotók: Huszár Márk
A szépasszonyvölgyi kereszttől az egerszóláti elágazó Szűzanya szobrához vezetett a résztvevők útja, majd Egerszalókon a templomtető Szűzanya szobra, a verpeléti út keresztje, a demjéni bevezető kereszt következtek. Az út pedig a demjéni Hangács dűlőben zárult, ahol Demkó atya megáldotta a Szűzanya szobrot.
