Mindenkit meghallgatnak a mátraverebélyi búcsúban
A háromnapos ünnep alatt - augusztus 15-17. között - több nővér lesz jelen Szentkúton.
Péntektől vasárnapig tartják a Nagyboldogasszony-napi főbúcsút a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen – tájékoztatta az MTI-t a Nógrád vármegyei kegyhely sajtófőnöke kedden. Kerekes Dancsok Regina elmondta, az idei Nagyboldogasszony-napi főbúcsún különleges lelki segítséggel készülnek a ferences szegénygondozó nővérek: "Meghallgatlak pontokkal" lesznek jelen a nemzeti kegyhelyen, hogy közösen imádkozzanak, meghallgassák, támogassák mindazokat, akik betegségben, gyászban, nehéz élethelyzetükben, örömükben fordulnak hozzájuk.
Hozzátette: a háromnapos ünnep alatt – augusztus 15-17. között – több nővér lesz jelen Szentkúton, habitusban, hogy bárki odaléphessen hozzájuk, beszélgetést kezdeményezhessen, megossza örömét vagy nehézségeit. A nővérek azért lesznek ott a főbúcsún, hogy legyen idő meghallgatni a történeteket, a fájdalmakat, a kereséseket, de a hálát és az örömöket is, mert a gyónásban sokszor nincs lehetőség hosszabb beszélgetésre – közölte.
A Nagyboldogasszony-napi főbúcsúra minden évben több tízezer zarándok érkezik gyalogosan, busszal vagy autóval. A három nap alatt ünnepi szentmisék, keresztutak, virrasztások és lelki programok várják a híveket. Pénteken 11 órától Schönberger Jenő szatmári püspök, vasárnap 11 órakor pedig Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek celebrálja az ünnepi szentmisét.
