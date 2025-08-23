augusztus 23., szombat

Roma gyerekek a horgásztónál

2 órája

Volt a gyerekek között, aki biciklire pattant, s kitekert a horgásztóhoz

Ötnapos tábort szervezhetett a Mezőtárkányi Roma Nemzetiségi Települési Önkormányzat egy nyertes pályázatának köszönhetően. A népismereti napközis tábor a Belügyminisztérium egymillió forintos támogatásával valósulhatott meg.

Sike Sándor

A népismereti napközis tábor augusztus 12-től öt napon át tartott a nemzetiségi önkormányzat szervezésében. A közösségi esemény arra volt hivatott, hogy egyszerre szolgálja a fiatalok fejlődését, a hagyományok megőrzését és a roma kulturális értékek továbbadását. Célként fogalmazódott meg, hogy 34 fő általános iskolás korú gyermek számára élményszerű módon nyújtson lehetőséget kulturális gyökereik felfedezésére és megerősítésére.

A település művelődési házában a népismereti napközis tábor vidám lakói
A népismereti napközis tábor mindvégig jó hangulatban telt
Fotó: Sike Sándor / Forrás: beküldött

A népismereti napközis tábor valóban élményt nyújtott

Az augusztus 12-től augusztus 16-ig lebonyolított táborban a gyerekek napi háromszori étkezést kaptak. A programok között szerepelt a roma történelem, irodalom, képzőművészet és nyelv – játékos, interaktív formában való – megismerése. A táborozók kipróbálhatták magukat hagyományos mesterségekben, kézműveskedhettek, és betekintést nyerhettek a roma kultúrába.

Különösen hangsúlyos szerepet szántak a szervezők a zenének és a zenetanulásnak. A Dorco Band hagyományőrző együttes közreműködésével a résztvevők közös zenélésen, éneklésen vehettek részt. Túl ezen az autentikus roma népzenével, tánccal és a roma gasztronómiával is megismerkedhettek, illetve dalokat tanulhattak helyi roma zenészek vezetésével annak a gondolatnak a jegyében, hogy a zene nemcsak szórakoztat, de hidat képez múlt és jelen, közösség és egyén között.

A Dorco Band zenélt és szórakoztatott

Érdemes külön is kiemelni, hogy a "táborközepi műsorával" a Dorco Band nagy sikert aratott a gyerekek körében. A zenészek roma történelmi ismereteket tartottak nekik, autentikus népzenei bemutatóval szórakoztatták őket, vonták be az éneklésbe, táncba őket. Mindezt nagy örömmel, érdeklődéssel fogadták a gyerekek. A Dorco Band által szervezett gasztronómiai bemutató is érdekes volt, nagy érdeklődés kísérte.
A tábor helyszínei a Művelődési Ház, a Tájház és a Mátravíz Horgásztó voltak. Az utolsó napon a horgásztónál sport- és kulturális programokkal zárták a közös hetet, ami a roma identitás megőrzését, a fiatalok támogatását és a közösség megerősítését volt hivatott szolgálni.

A Dorco Band nem csak muzsikált, tanították is a zenélést
Fotó: Sike Sándor / Forrás:  Beküldött 


A táborzárás szombaton volt, a település határában fekvő Mátravíz horgásztónál, ahol a napot is eltöltötték a táborozók. Ide a bátrabbak kerékpárra pattanva indultak, természetesen megfelelő felnőtt kísérettel. A tábor délutáni zárása, értékelése során Rózsa-Csercsa-Krisztina a Mezőtárkányi Roma  Nemzetiségi Települési Önkormányzat tagja beszédében értékelte az öt napot, azt igen sikeresnek, élménydúsnak minősítette. Úgy tapasztalta, hogy a gyerekek is élvezték annak minden percét, barátságok köttettek, élményekkel gazdagodtak.
– A szervezés tekintetében is értékes tapasztalatokat szereztem, köszönöm Mezőtárkány Község Önkormányzatának a támogatást, hisz nélkülük, segítségük nélkül ez a tábor nem jöhetett volna létre. Célunk, hogy a későbbiekben fokozatosan saját lábra álljunk, minél több területen vegyük le a terhet róluk – fogalmazott.
Beszéde zárásaként a gyerekek által készített ajándékkal köszönte meg a segítségét elsőként Tóthné Szabó Anita polgármester asszonynak, aki a pályázat megírásában, a mindennapokban, apró részletekben segítette, segíti őket. Köszönetet mondott Pásztor István alpolgármesternek a háttérmunkában nyújtott segítségéért, ami elősegítette a zökkenőmentes napokat, valamint azért, hogy anyagi támogatásával készült el a szombati ebéd, amit az alpolgármester a feleségével főzött meg.

Szólt még Rózsa-Csercsa-Krisztina köszönete Besenyei Barbara önkormányzati képviselőnek, aki az előkészítéstől a zárásig  minden nap rendelkezésükre állt, munkájával nagyban hozzájárult a sikeres napokhoz. Köszönetet mondott a nemzetiségi képviselő Bársony Melinda közösségszervezőnek, valamint a két pedagógusnak – Fehér Ildikónak és Rácz Tímeának –, akik nagy szakmai hozzáértéssel, odaadással végezték munkájukat!
A szülők részéről Mándics Krisztina szólalt fel és köszönte meg a tábor szervezőinek, abban résztvevőknek a munkát, hisz gyermekeik rengeteg élménnyel, feltöltődve térhetnek haza.

A tábor lakói népi mesterségekkel is ismerkedhettek
Fotó: Sike Sándor / Forrás: beküldött

A polgármester köszönetet mondott a közreműködőknek

Tóthné Szabó Anita polgármester is értékelte az öt napos tevékenységet, amit igen sikeresnek tartott, kitért arra, hogy egy kisebb horzsolásos eseten kívül nagyobb probléma nem akadt a hét folyamán. Megköszönte a résztvevő pedagógusok, segítők munkáját.
A tábor szervezésében, megrendezésében, a napi munkálatokban résztvevő Rózsa-Csercsa Krisztinának – az alpolgármesterrel közösen – tárgyi ajándékkal, virággal köszönték meg munkáját. 
– Mindennap változatos helyszíneken vettek részt a gyerekek, de itt a horgásztó környezete egy különleges élmény volt a számukra. Köszönöm a Mátravíz horgásztó tulajdonosainak a lehetőséget, figyelmet és azt, hogy a nap folyamán többször sütöttek friss péksüteményeket a gyerekeknek, a táborban résztvevőknek – ezt már Pásztor István mondta portálunknak a záró nap értékeléseit gazdagítva.

 

