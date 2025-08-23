Volt a gyerekek között, aki biciklire pattant, s kitekert a horgásztóhoz

A népismereti napközis tábor augusztus 12-től öt napon át tartott a nemzetiségi önkormányzat szervezésében. A közösségi esemény arra volt hivatott, hogy egyszerre szolgálja a fiatalok fejlődését, a hagyományok megőrzését és a roma kulturális értékek továbbadását. Célként fogalmazódott meg, hogy 34 fő általános iskolás korú gyermek számára élményszerű módon nyújtson lehetőséget kulturális gyökereik felfedezésére és megerősítésére.

A népismereti napközis tábor valóban élményt nyújtott

Az augusztus 12-től augusztus 16-ig lebonyolított táborban a gyerekek napi háromszori étkezést kaptak. A programok között szerepelt a roma történelem, irodalom, képzőművészet és nyelv – játékos, interaktív formában való – megismerése. A táborozók kipróbálhatták magukat hagyományos mesterségekben, kézműveskedhettek, és betekintést nyerhettek a roma kultúrába.

Különösen hangsúlyos szerepet szántak a szervezők a zenének és a zenetanulásnak. A Dorco Band hagyományőrző együttes közreműködésével a résztvevők közös zenélésen, éneklésen vehettek részt. Túl ezen az autentikus roma népzenével, tánccal és a roma gasztronómiával is megismerkedhettek, illetve dalokat tanulhattak helyi roma zenészek vezetésével annak a gondolatnak a jegyében, hogy a zene nemcsak szórakoztat, de hidat képez múlt és jelen, közösség és egyén között.

Érdemes külön is kiemelni, hogy a "táborközepi műsorával" a Dorco Band nagy sikert aratott a gyerekek körében. A zenészek roma történelmi ismereteket tartottak nekik, autentikus népzenei bemutatóval szórakoztatták őket, vonták be az éneklésbe, táncba őket. Mindezt nagy örömmel, érdeklődéssel fogadták a gyerekek. A Dorco Band által szervezett gasztronómiai bemutató is érdekes volt, nagy érdeklődés kísérte.

A tábor helyszínei a Művelődési Ház, a Tájház és a Mátravíz Horgásztó voltak. Az utolsó napon a horgásztónál sport- és kulturális programokkal zárták a közös hetet, ami a roma identitás megőrzését, a fiatalok támogatását és a közösség megerősítését volt hivatott szolgálni.