A Kemencés udvar megint vidámsággal telik meg Szihalmon

Nosza, meg is kérdeztük a faluvezetőt, miként is készülnek a nyárbúcsúztató vetélkedőre. Persze előbb arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen is volt ez a bizonyos nyár, amitől most elköszönnek a szihalmiak. A polgármester asszony sorolta is mindjárt, mi minden történt, s természetesen a háromnapos rendezvényükkel, a Kemenés Napokra való visszatekintéssel nyitotta a válaszát.

Hét végén nyárbúcsúztató vetélkedővel zárják a vakációs hónapokat Szihalmon

A nyárbúcsúztató vetélkedőn van mitől elköszönnie közösségüknek

Galyasné Dósa Katalin összegzése szerint a június közepén megtartott háromnapos programjuknak van múltja, de új eleme volt idén a Kemencés Napoknak, hogy integrálódott hozzá két civil szervezetük nagy rendezvénye. A Kis Bocs Baba-mama Közhasznú Egyesület Civil Expója az egyik, amit először 2010-ben valósítottak meg. A másik a Szihalmi Fúvósok fesztiválja.

A polgármester asszony értékelése szerint a Kemencés Udvarban – a rendezvény fő helyszínén – a szervezők előzetes reményeit is meghaladó érdeklődés kísért minden programot. A főzésen, evés-iváson, és mindenféle más programon túl kiemelendő, hogy a retro-disco iszonyatosan sok érdeklődőt vonzott, a harmadik nap pedig minden várakozásukat felülmúlta: olyan ismert sztárok léptek fel, mint Szulák Andrea, illetve Gregor Bernadett. Ő történetesen egy olyan templomi koncertet adott, amit nehéz szavakban kifejezni.

Ami pedig a nagyon közeli jövőt, azaz a szombat délutáni – a Kemencés Udvarban 16 órakor kezdődő – vetélkedőt illeti, arról is megtudtuk a részleteket, illetve megtudhatják ezeket a podcastünk hallgatói is.

