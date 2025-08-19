augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

55 perce

A Kemencés udvar megint vidámsággal telik meg Szihalmon

Címkék#Heol-podcast#Galyasné Dósa Katalin#nyárbúcsúztató#Szulák Andrea#Gregor Bernadett

Ismét egy érdekesnek ígérkező szihalmi rendezvényről "hozott levelet portálunknak a pósta". Galyasné Dósa Katalin, a település polgármestere invitált bennünket falujukba, hogy – közvetlenül a nemzeti ünnepünk utáni hét végén – töltsünk kis időt mi is a közösségükben a nyárbúcsúztató rendezvényükön.

Sike Sándor

Nosza, meg is kérdeztük a faluvezetőt, miként is készülnek a nyárbúcsúztató vetélkedőre. Persze előbb arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen is volt ez a bizonyos nyár, amitől most elköszönnek a szihalmiak. A polgármester asszony sorolta is mindjárt, mi minden történt, s természetesen a háromnapos rendezvényükkel, a Kemenés Napokra való visszatekintéssel nyitotta a válaszát.

Mindenkit várnak a nyárbúcsúztató vetélkedőre
Hét végén nyárbúcsúztató vetélkedővel zárják a vakációs hónapokat Szihalmon
Forrás: szihalmi önkormányzat

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nyárbúcsúztató vetélkedőn van mitől elköszönnie közösségüknek

Galyasné Dósa Katalin összegzése szerint a június közepén megtartott háromnapos programjuknak van múltja, de új eleme volt idén a Kemencés Napoknak, hogy integrálódott hozzá két civil szervezetük nagy rendezvénye. A Kis Bocs Baba-mama Közhasznú Egyesület Civil Expója az egyik, amit először 2010-ben valósítottak meg. A másik a Szihalmi Fúvósok fesztiválja.
A polgármester asszony értékelése szerint a Kemencés Udvarban – a rendezvény fő helyszínén – a szervezők előzetes reményeit is meghaladó érdeklődés kísért minden programot. A főzésen, evés-iváson, és mindenféle más programon túl kiemelendő, hogy a retro-disco iszonyatosan sok érdeklődőt vonzott, a harmadik nap pedig minden várakozásukat felülmúlta: olyan ismert sztárok léptek fel, mint Szulák Andrea, illetve Gregor Bernadett. Ő történetesen egy olyan templomi koncertet adott, amit nehéz szavakban kifejezni. 
Ami pedig a nagyon közeli jövőt, azaz a szombat délutáni – a Kemencés Udvarban 16 órakor kezdődő – vetélkedőt illeti, arról is megtudtuk a részleteket, illetve megtudhatják ezeket a podcastünk hallgatói is.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu