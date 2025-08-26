Nyárbúcsúztató – az iskolára is ráhangoló – vetélkedővel ért véget a vakáció Szihalmon

Szihalom polgármestere egyébkén hosszú ideje él már a digitális tájékoztatással: előbb a Kis Bocs életének legfontosabb dolgairól olvashattunk rendszeres posztokat főként a Facebook-on, a tavalyi önkormányzati választásokat követően pedig a település szinte minden rezdülése köznyilvánossá lett. Legutóbb nyárbúcsúztató rendezvényükről számolt be, ahol vetélkedők, habparty, ugrálóvár és helyi finomságok várták a családokat.

Az egyesület digitális felületén fotók sokasága látható a nyárbúcsúztatóról - /beküldött fotó - Sike Sándor

A digitális felületet nem korlátozza karakterszám

A poszt ezúttal is lelkesen tájékoztatja olvasóit arról, hogy "ennyi kedves, mosolygós arccal találkozni igazán felemelő élmény. A nyárbúcsúztató vetélkedőn mind a 13 csapat lelkesen küzdött a játékokban – csodás volt látni a csapatok és családok együttjátszását. Mindenki szuper volt!"

A polgármester asszony külön is köszönetet mond azoknak, akik az augusztus 23-i nyárbúcsúztató vetélkedő estéjén már beküldték az ott készült fotókat, amelyeken látható, miként bontották ki a gyerekek az ajándékokat, és mennyire örültek nekik. "Élményt és örömet adni – ez a legjobb dolog!" – áll a bejegyzésben.