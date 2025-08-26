1 órája
Nyárbúcsúztató – az iskolára is ráhangoló – vetélkedővel ért véget a vakáció Szihalmon
Egy héten belül két rendezvényt is tartottak Szihalmon. A polgármester, Galyasné Dósa Katalin hívta fel figyelmünket az utóbbira, a Kis Bocs Baba-mama Közhasznú Egyesület digitális felületén található, a harmadik alkalommal megrendezett nyárbúcsúztató vetélkedőről szóló közlésre.
Szihalom polgármestere egyébkén hosszú ideje él már a digitális tájékoztatással: előbb a Kis Bocs életének legfontosabb dolgairól olvashattunk rendszeres posztokat főként a Facebook-on, a tavalyi önkormányzati választásokat követően pedig a település szinte minden rezdülése köznyilvánossá lett. Legutóbb nyárbúcsúztató rendezvényükről számolt be, ahol vetélkedők, habparty, ugrálóvár és helyi finomságok várták a családokat.
A digitális felületet nem korlátozza karakterszám
A poszt ezúttal is lelkesen tájékoztatja olvasóit arról, hogy "ennyi kedves, mosolygós arccal találkozni igazán felemelő élmény. A nyárbúcsúztató vetélkedőn mind a 13 csapat lelkesen küzdött a játékokban – csodás volt látni a csapatok és családok együttjátszását. Mindenki szuper volt!"
A polgármester asszony külön is köszönetet mond azoknak, akik az augusztus 23-i nyárbúcsúztató vetélkedő estéjén már beküldték az ott készült fotókat, amelyeken látható, miként bontották ki a gyerekek az ajándékokat, és mennyire örültek nekik. "Élményt és örömet adni – ez a legjobb dolog!" – áll a bejegyzésben.
Szihalom példát mutatott – rengetegen emelték magasba gyermekeiket + fotók
A folyamatosan zajló kísérőprogramokról is megtudhatunk ezt, azt: nagy kedvencek voltak az ugrálóvár és a habparty, de a SZIKRA-nál is számos alkotást készíthettek, az ovinknál kreatívkodhattak, a Kis Bocs Játékközpontban gyémántszemezhettek és játszhattak kedvükre a résztvevők.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– A SZIMOBE finom limonádéval oltotta szomjunkat, a Padlás Alapítványnál megtudhattuk, milyen termékeket lehet készíteni kecsketejből, a Zümi Tanodában pedig mézet kóstolhattunk és gyertyát önthettünk. Természetesen velünk voltak a csodálatos helyi vállalkozások is: a Kis Kosár, a Sári Művek, Kertész Viktória és az Ajándékvarázs, akiknek alkotásai mindig lenyűgözőek. A büfések és édességesek is készenlétben álltak, ha megéheztünk – még laktózmentes lángos is volt – fogalmaz a polgármester.
Értékelése szerint ez egy igazi közösségi találkozás volt, ahol kicsik és nagyok, nagyszülők és egész családok együtt érezhették jól magukat. Köszönet illeti a Kis Bocsos önkénteseket, az önkormányzati dolgozókat és intézményeiket, a jelenlévő testületi tagokat, az általános iskolát, a Memaj pékséget. De köszönet jár a Napelempark és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásáért is.
Az AI gasztronómiai listáján nagyot nézünk! - Szerinte ezek Eger legjobb éttermei
Megdöbbentő, mi történt záráskor a Dobó téri Food Truck Show-n, kétségbeesetten fordultak az egriekhez