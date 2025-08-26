augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elköszöntek a nyártől

1 órája

Nyárbúcsúztató – az iskolára is ráhangoló – vetélkedővel ért véget a vakáció Szihalmon

Címkék#Galyasné Dósa Katalin#Kis Bocsos#vakáció

Egy héten belül két rendezvényt is tartottak Szihalmon. A polgármester, Galyasné Dósa Katalin hívta fel figyelmünket az utóbbira, a Kis Bocs Baba-mama Közhasznú Egyesület digitális felületén található, a harmadik alkalommal megrendezett nyárbúcsúztató vetélkedőről szóló közlésre.

Sike Sándor

Szihalom polgármestere egyébkén hosszú ideje él már a digitális tájékoztatással: előbb a Kis Bocs életének legfontosabb dolgairól olvashattunk rendszeres posztokat főként a Facebook-on, a tavalyi önkormányzati választásokat követően pedig a település szinte minden rezdülése köznyilvánossá lett. Legutóbb nyárbúcsúztató rendezvényükről számolt be, ahol vetélkedők, habparty, ugrálóvár és helyi finomságok várták a családokat.

Nyárbúcsúztató Szihalmon - vetélkedővel ért véget a vakáció
Az egyesület digitális felületén fotók sokasága látható a nyárbúcsúztatóról - /beküldött fotó - Sike Sándor

A digitális felületet nem korlátozza karakterszám

A poszt ezúttal is lelkesen tájékoztatja olvasóit arról, hogy "ennyi kedves, mosolygós arccal találkozni igazán felemelő élmény. A nyárbúcsúztató vetélkedőn mind a 13 csapat lelkesen küzdött a játékokban – csodás volt látni a csapatok és családok együttjátszását. Mindenki szuper volt!"

A polgármester asszony külön is köszönetet mond azoknak, akik az augusztus 23-i nyárbúcsúztató vetélkedő estéjén már beküldték az ott készült fotókat, amelyeken látható, miként bontották ki a gyerekek az ajándékokat, és mennyire örültek nekik. "Élményt és örömet adni – ez a legjobb dolog!" – áll a bejegyzésben.

A folyamatosan zajló kísérőprogramokról is megtudhatunk ezt, azt: nagy kedvencek voltak az ugrálóvár és a habparty, de a SZIKRA-nál is számos alkotást készíthettek, az ovinknál kreatívkodhattak, a Kis Bocs Játékközpontban gyémántszemezhettek és játszhattak kedvükre a résztvevők. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– A SZIMOBE finom limonádéval oltotta szomjunkat, a Padlás Alapítványnál megtudhattuk, milyen termékeket lehet készíteni kecsketejből, a Zümi Tanodában pedig mézet kóstolhattunk és gyertyát önthettünk. Természetesen velünk voltak a csodálatos helyi vállalkozások is: a Kis Kosár, a Sári Művek, Kertész Viktória és az Ajándékvarázs, akiknek alkotásai mindig lenyűgözőek. A büfések és édességesek is készenlétben álltak, ha megéheztünk – még laktózmentes lángos is volt – fogalmaz a polgármester.

Értékelése szerint ez egy igazi közösségi találkozás volt, ahol kicsik és nagyok, nagyszülők és egész családok együtt érezhették jól magukat. Köszönet illeti a Kis Bocsos önkénteseket, az önkormányzati dolgozókat és intézményeiket, a jelenlévő testületi tagokat, az általános iskolát, a Memaj pékséget. De köszönet jár a Napelempark és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásáért is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu