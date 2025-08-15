augusztus 15., péntek

Mária névnap

Az órás mesterség kihalófélben, de az egri Csapó Norbert nem adja fel

Címkék#Heol-podcast#aranykor#kavarcóra#mesterség#karóra

Sokak szerint a mechanikus óraszerkezetek korszaka lejárt. Az órás mesterség ma már nem szerepel az oktatott szakmák listáján sem. A legendás "Csapó órás" család harmadik generációs mestere, Csapó Norbert azonban úgy gondolja: élete végéig szükség lehet a szaktudására.

Sike Sándor

Beszélgetőtársunk Csapó Norbert beszél podcastünkben egyebek között arról, hogy valamikor az órás mesterség elsajátítását csak érettségi bizonyítvány birtokában lehetett megkezdeni. Szó esik arról, hogy a mechanikus órák aranykorát a hetvenes években megjelenő, úgynevezett kvarcórák kezdték ki. Később aztán beköszöntött a digitális világ, vele megjelentek az okosórák. Maradtak azonban szép számmal olyanok is, akiknek szükségük van ma is a hagyományosnak nevezhető karórákra.

Érettségi után volt elsajátítható az órás mesterség
Csapó Norbert a harmadik generációs órás a családban. Az órás mesterség szerinte ma kihalófélben van
Fotó: Sike Sándor / Forrás: Heol.hu

Az órás mesterség átalakult "kicsit" de azért akad munka bőven

Csapó Norbert szavai szerint úgy 15 évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy 2025-ben szükség lesz még munkájára, szaktudására. Most pedig, látva az újabb fejleményeket, változásokat, az a meggyőződése, hogy élete végéig nem kell abbahagynia az órásságot.

 

 

Heol.hu podcast

