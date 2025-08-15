Az órás mesterség kihalófélben, de az egri Csapó Norbert nem adja fel

Beszélgetőtársunk Csapó Norbert beszél podcastünkben egyebek között arról, hogy valamikor az órás mesterség elsajátítását csak érettségi bizonyítvány birtokában lehetett megkezdeni. Szó esik arról, hogy a mechanikus órák aranykorát a hetvenes években megjelenő, úgynevezett kvarcórák kezdték ki. Később aztán beköszöntött a digitális világ, vele megjelentek az okosórák. Maradtak azonban szép számmal olyanok is, akiknek szükségük van ma is a hagyományosnak nevezhető karórákra.

Csapó Norbert a harmadik generációs órás a családban. Az órás mesterség szerinte ma kihalófélben van

Fotó: Sike Sándor / Forrás: Heol.hu

Az órás mesterség átalakult "kicsit" de azért akad munka bőven

Csapó Norbert szavai szerint úgy 15 évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy 2025-ben szükség lesz még munkájára, szaktudására. Most pedig, látva az újabb fejleményeket, változásokat, az a meggyőződése, hogy élete végéig nem kell abbahagynia az órásságot.