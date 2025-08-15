1 órája
Az órás mesterség kihalófélben, de az egri Csapó Norbert nem adja fel
Sokak szerint a mechanikus óraszerkezetek korszaka lejárt. Az órás mesterség ma már nem szerepel az oktatott szakmák listáján sem. A legendás "Csapó órás" család harmadik generációs mestere, Csapó Norbert azonban úgy gondolja: élete végéig szükség lehet a szaktudására.
Beszélgetőtársunk Csapó Norbert beszél podcastünkben egyebek között arról, hogy valamikor az órás mesterség elsajátítását csak érettségi bizonyítvány birtokában lehetett megkezdeni. Szó esik arról, hogy a mechanikus órák aranykorát a hetvenes években megjelenő, úgynevezett kvarcórák kezdték ki. Később aztán beköszöntött a digitális világ, vele megjelentek az okosórák. Maradtak azonban szép számmal olyanok is, akiknek szükségük van ma is a hagyományosnak nevezhető karórákra.
Az órás mesterség átalakult "kicsit" de azért akad munka bőven
Csapó Norbert szavai szerint úgy 15 évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy 2025-ben szükség lesz még munkájára, szaktudására. Most pedig, látva az újabb fejleményeket, változásokat, az a meggyőződése, hogy élete végéig nem kell abbahagynia az órásságot.
