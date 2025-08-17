augusztus 17., vasárnap

Lovasgála

Patadobogás és fények Szilvásváradon – közel 200 ló kápráztatta el a közönséget +fotók

Címkék#Állami Ménesgazdaság#Nemzetközi Lipicai Lovasgála#lovastorna

Patadobogás, fények és közel kétszáz ló varázsolta el a közönséget szombat este Szilvásváradon, ahol a Nemzetközi Lipicai Lovasgála ezúttal a ló és az ember mai kapcsolatát állította középpontba.

Heol.hu

Augusztus 16-án, szombaton este ismét megtelt a szilvásváradi Lipicai Lovasközpont arénája, ahol a Nemzetközi Lipicai Lovasgála várta a nézőket. Az idei műsor különlegessége az volt, hogy a korábbi évek történelmi fókusza helyett most a ló és az ember mai kapcsolatát állította középpontba.

Forrás: Szántó György / Heol.hu

A kétórás gálán közel 200 ló szerepelt, a programot az Állami Ménesgazdaság lovastorna csapata nyitotta meg, miközben Nagy Szilárd és Réthy Zsazsa élőben énekeltek. A közönség láthatta Hamza Viktória szabadidomítót, a legendás puszta 10-est, a Nemzeti Díszegység és a Honvéd Huszárok bemutatóját is. Különleges színfoltként Alexandra Reinprecht világhírű operaénekesnő saját lován ülve adott elő bécsi klasszikusokat.

A Magyar Kaszkadőr Akadémia Szent György legendáját és egy tüzes lovas show-t elevenített meg, a zárószakaszban pedig ismét a lipicaiaké volt a főszerep: fogathajtók, díjlovasok és a lipicai anyakanca ménes látványos bevonulása zárta az estet.

Lipicai nemzetközi lovas gála Szilvásváradon

Fotók: Szántó György

 

