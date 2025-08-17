Koncert
1 órája
Fotókon a feledhetetlen Quimby-est az Agria Parkban
Szombat este Egerben az Agria Park színpadán a Quimby varázsolt.
Szombat este Egerben az Agria Park megtelt energiával: a Quimby koncertjén mindenki együtt mozgott a dallamokra. A ritmusok és fények tökéletes összhangja, a közönség lelkesedése és az ikonikus slágerek együtt teremtették meg az este varázsát.
Pörgős, izgalmas és felejthetetlen – így lehetne összefoglalni azt a hangulatot, amit a Qumiby a rajongóknak nyújtott.
Íme, fotókon a koncert:
Egerben koncertezett a QuimbyFotók: Csorba Kitti
