augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

1 órája

Fotókon a feledhetetlen Quimby-est az Agria Parkban

Címkék#ritmus#Quimby#koncert

Szombat este Egerben az Agria Park színpadán a Quimby varázsolt.

Heol.hu

Szombat este Egerben az Agria Park megtelt energiával: a Quimby koncertjén mindenki együtt mozgott a dallamokra. A ritmusok és fények tökéletes összhangja, a közönség lelkesedése és az ikonikus slágerek együtt teremtették meg az este varázsát.

Fotókon a feledhetetlen Quimby-est az Agria Parkban
Forrás: Csorba Kitti / Heol.hu

Pörgős, izgalmas és felejthetetlen – így lehetne összefoglalni azt a hangulatot, amit a Qumiby a rajongóknak nyújtott.

Íme, fotókon a koncert:

Egerben koncertezett a Quimby

Fotók: Csorba Kitti

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu