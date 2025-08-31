2 órája
Nem hiszed el: a Rajkó Zenekar adott templomi koncertet Mezőtárkányban
Óriási siker, teltház, percekig állva tapsoló közönség – a világszínvonalú fellépést lövetően – a Mezőtárkányi Római Katolikus Templomban. A Rajkó Zenekar volt az, aki ezt az élményt elővarázsolta.
A településen már hosszú évekre visszatekintő hagyománnyal bíró templomi koncert fogadással folytatódott a művelődési házban. Mezőtárkány polgármestere, Tóthné Szabó Anita tömör véleménye: reméli, lesz még folytatás, és a világhírű Rajkó Zenekar máskor is megajándékozza őket egy koncert műsorral.
A Rajkó Zenekar nem csak úgy "idecsöppent" a nyár utolsó szombatján
Felmerülhet a kérdés, minek köszönhető, hogy egy ilyen – az Isten háta mögött lévő – kis faluba miként került a zenekar, honnan ered az ismeretségük. Nos: a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány elnöke, dr. Berendy Beatrix és a Rajkó Művészegyüttes igazgatója, Gerendási István, valamint Hunyadi Krisztina igazgatónő még a pandémia előtti időszakban megkereste a Mezőtárkányi Általános Iskolát együttműködési szándékával.
Ott pedig örömmel éltek a felajánlással, hiszen ők maguk is keresték tanítványaik számára a zenetanulás lehetőségét – tudtuk meg Gál Viktóriától, az iskola igazgatójától. Közlése szerint, immár két éve a Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja a művészetoktatást az általános iskolában. Jelenleg 31 növendék vesz részt az oktatásban, zongora, hegedű valamint magánének tanszakon, két zenetanár – Loboczky Balázs okleveles hegedűművész és Ganyi Róbert jazz-zongoraművész – vezetésével.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Tandíjfizetés nélkül tanulhatnak a mezőtárkányi gyerekek
– Az alapítvány jóvoltából a mezőtárkányi gyerekek tandíjfizetés nélkül tanulhatnak – hangsúlyozta az igazgató.
Érdemes tudni a Rajkó Alapítványról, hogy arra törekszik: minél több lehetőséget nyújtson a hátrányos helyzetű gyermekek művészi érdeklődésének kibontakoztatására. Sikeres pályázatuk eredményeként a gyerekekkel kamarazenekart hoztak létre, amely Budapesten bemutathatta a megtanult kis zeneműveket a székhelyként működő iskolában, majd megnézhették a Rajkó Művészeti Iskola növendékeinek műsorát.
– Most pedig az a megtiszteltetés érte a település lakóit és az érdeklődőket, hogy a Rajkó Zenekar lélekemelő, ingyenes templomi hangversenyén vehettek részt – tette hozzá.
A Rajkó a világ összes földrészén, 116 országba vitte hírét zenei értékeinknek
A Rajkón kívül Magyarországon kevés együttes mondhatja el magáról, hogy 1952 óta, több mint hetven éve töretlenül, nemzetközi sikerekkel övezve közvetíti a magyar népzene és cigányzene hagyományait. A Rajkónak köszönhető, hogy a cigányzenei műfajt az éttermi muzsikálásból a világ nagy színpadaira emelte, és világhírűvé tette. A Rajkó Zenekar az elmúlt évtizedek alatt a világ összes földrészén, 116 országba vitte hírét Magyarország zenei értékeinek, két alkalommal a Vatikánba is meghívást kapott, ahol XVI. Benedek pápa személyes kihallgatás keretén belül fogadta a zenekart.
A Rajkó Zenekar a magyar kultúra elidegeníthetetlen része, amely a polgárosodott cigányság művészete, és amely már a XVIII. század óta igen nagy hatást gyakorolt itthon és szerte a világban. A zenekar számos elismerés és kitüntetés részese: Nemzeti Ifjúsági Zenekar, Kodály Zoltán Díj, Budapestért Díj, Regionális Príma Díj, Budapest Márkanév. A zenekar tagjai többen a Magyar Köztársasági Érdemrend különböző fokozataival rendelkeznek. Ők a cigányzenei műfaj életben maradásának záloga a mai napig, a zenekar a cigány művészek ezreit nevelte. Nélkülük ma nem lenne 100 Tagú Cigányzenekar, és a mai szórakoztató zenében olyan személyek se juthattak volna idáig, mint például Mága Zoltán, aki a Rajkó Zenekar tagja volt tíz éven keresztül, és akinek a zenei pályája innen indult.
Itt el is érkeztünk az utánpótlásukat biztosító Rajkó-Talentum művészeti iskolához. Magyarországon csak a „kisrajkókat” képző művészeti iskolában lehet intézményi szinten alap- és középfokon cigányzenét tanulni, képesítést szerezni, jelenleg ez az egyetlen és legmagasabb szintű képzés, ami a műfajban elérhető. Tanulóik a művészeti végzettség mellett érettségit is szereznek. Az iskolában csak Zeneakadémiát végzett, túlnyomórészt cigány származású tanárok oktatnak, és nem csak cigányzenét, hanem klasszikus zenét, szórakoztató zenét és jazzt is.
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottsága javaslata alapján a Rajkó-módszer: „Tehetséges roma gyerekek zenei képzése az alapoktól a színpadi előadóművésszé nevelésig” bekerült a Szellemi Kulturális Örökség Jó Gyakorlatok Nemzeti Nyilvántartásába.