Nem hiszed el: a Rajkó Zenekar adott templomi koncertet Mezőtárkányban

A településen már hosszú évekre visszatekintő hagyománnyal bíró templomi koncert fogadással folytatódott a művelődési házban. Mezőtárkány polgármestere, Tóthné Szabó Anita tömör véleménye: reméli, lesz még folytatás, és a világhírű Rajkó Zenekar máskor is megajándékozza őket egy koncert műsorral.

A templomban a – már 116 országban is fellépett – Rajkó Zenekar adott világszínvonaló koncertet

Fotó: Sike Sándor / Forrás: Beküldött fotó

A Rajkó Zenekar nem csak úgy "idecsöppent" a nyár utolsó szombatján

Felmerülhet a kérdés, minek köszönhető, hogy egy ilyen – az Isten háta mögött lévő – kis faluba miként került a zenekar, honnan ered az ismeretségük. Nos: a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány elnöke, dr. Berendy Beatrix és a Rajkó Művészegyüttes igazgatója, Gerendási István, valamint Hunyadi Krisztina igazgatónő még a pandémia előtti időszakban megkereste a Mezőtárkányi Általános Iskolát együttműködési szándékával.

A templomi koncerten megteltek a padsorok, a település polgármestere (balról a második) reméli: lesz még ilyen

Fotó: Sike Sándor / Forrás: Beküldött fotó



Ott pedig örömmel éltek a felajánlással, hiszen ők maguk is keresték tanítványaik számára a zenetanulás lehetőségét – tudtuk meg Gál Viktóriától, az iskola igazgatójától. Közlése szerint, immár két éve a Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja a művészetoktatást az általános iskolában. Jelenleg 31 növendék vesz részt az oktatásban, zongora, hegedű valamint magánének tanszakon, két zenetanár – Loboczky Balázs okleveles hegedűművész és Ganyi Róbert jazz-zongoraművész – vezetésével.

Tandíjfizetés nélkül tanulhatnak a mezőtárkányi gyerekek

– Az alapítvány jóvoltából a mezőtárkányi gyerekek tandíjfizetés nélkül tanulhatnak – hangsúlyozta az igazgató.

Érdemes tudni a Rajkó Alapítványról, hogy arra törekszik: minél több lehetőséget nyújtson a hátrányos helyzetű gyermekek művészi érdeklődésének kibontakoztatására. Sikeres pályázatuk eredményeként a gyerekekkel kamarazenekart hoztak létre, amely Budapesten bemutathatta a megtanult kis zeneműveket a székhelyként működő iskolában, majd megnézhették a Rajkó Művészeti Iskola növendékeinek műsorát.

– Most pedig az a megtiszteltetés érte a település lakóit és az érdeklődőket, hogy a Rajkó Zenekar lélekemelő, ingyenes templomi hangversenyén vehettek részt – tette hozzá.