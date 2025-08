Hiába sós túrós a felsőtárkányi rétes, hosszú sorok állnak érte a tóparton - fotókkal, videóval

A tavalyi, jubileumi 20. fesztivál példáján okulva – elkerülendő a nagyobb tömeget a fontos információk begyűjtésének idejére – már a hivatalos kezdés előtt kimentünk a helyszínre. Szombaton már a kora délelőtti órákban is szépen gyülekeztek az érdeklődők. A sós rétes, vagy éppen az almás, vagy fahéjás kóstolását célzó legfrissebb érkezőknek a kellemes időjárás mellett az a szerencse is megadatott, hogy a gépjárművük leparkolásával nem kellett még annyit vesződniük, mint akik 10 óra után érkeztek. És persze magáért a rétesért sem kellett még olyan hosszú sort állni.

Hiába sós túrós a felsőtárkányi rétes, hosszú sorok állnak érte a tóparton

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

A felsőtárkányi sós rétes készítésének a titkát is firtattuk

Portálunk munkatársa, aki gyermek- és ifjúkora falujába tért most vissza az egykori iskolatárs, Csepelyiné Bóta "Mata" Katalint kérdezte arról, hogy kitől leste el a réteskészítés titkát. A már nyugdíjas éveit töltő, egykori bervai – hivatalos nevén a fénykorában 3500 főt foglalkoztató Finomszerelvénygyár – könyvelő portálunknak elárulta: édesanyjától leste el a titkot. Beszélt arról is, hogy a nyújtott rétestészta elkészítése nagyon nagy tapasztalatot és figyelmet igényel, ezért nem tanulható meg "receptkönyvből". Persze aki vágyik arra, hogy ilyen finomságot készíthessen, az megtanulhatja a Faluházban, ahol is évente két alkalommal szerveznek ilyen tanfolyamot. A további titkokat pedig hamarosan megjelenő podcastünkből tudhatja meg az olvasó.

A Sziklaforrás táplálta tó partján egyébként a tárkányi rendezvények megszokott koreográfiája szerint most is ott sorakoztak az árusok sátrai, a munkatársunk gyermekkorában még "Lókert"-nek hívott és általuk focizásra használt területen pedig ismét lehetett lovakat látni. Kistermetűek, azaz pónik voltak ugyan, de nyergükbe pattanhattak a legkisebbek, s mehettek néhány kört. De éppen felépült már az ugrálóvár, a színpadot pedig előkészítették a hamarosan kezdődő hivatalos megnyitóra. Ezen egyébként Ignácz Balázs, Heves Vármegye főispánja köszöntötte elsőként a már akkorra szépen gyarapodó tömeget.

Láttunk persze a sok "hagyományos" kiállító, árus és ételt kínáló hely mellett újdonságot is. jelesül a RegemeX standját. Szakács Gábor és a párja Szakácsné Szilvia tüsténkedtek ott, segítve a már nyitás előtt is érdeklődők kíváncsiságának kielégítését. Gábor portálunknak elmondta: retró, régi számítógépeknek és videójátékoknak a kölcsönzésével, illetve kitelepüléssel foglalkoznak. Rendezvényekre – privát, vagy céges – szoktak ilyeneket hozni. A '70-es évek végétől egészen a 2000-es évekig láthatunk most itt kipróbálható számítógépeket.