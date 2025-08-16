Ő lehet Blaskó Balázs utódja az egri színház élén

Ahogy a Kultúra.hu írja az Index információ szerint, a megüresedő pozíciót Szarvas József biztosan megpályázza, és ezt a Kossuth-díjas színművész meg is erősítette, sőt azt is elárulta, hogy Szabó Sebestyén Lászlóval közösen indulnak: az utóbbi lenne a színház művészeti vezetője.

– Szabó Sebestyén László érti azt a színházat, ami közel áll hozzám – mondta Szarvas József, aki az általa alapított viszáki Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria vezetésében szerzett tapasztalatait is tudná az egri teátrum élén kamatoztatni.

Azt, hogy mit gondol a színház kultúraközvetítő és -teremtő szerepéről, a pályázatában részletesen kifejti majd.

Szarvas József életútja

1977-1983 között segédszínész volt szülővárosában. 1983–1987 között a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult Horvai István osztályában. 1987–1997 között a Vígszínház tagja, 1997–2001 között a kaposvári Csiky Gergely Színház színésze, 2001–2002-ben szabadfoglalkozású művész volt. 2002 óta a Nemzeti Színház tagja. 2021-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára.