Ő lehet Blaskó Balázs utódja az egri színház élén

Van, aki már biztosan pályázik a színház vezetésére. Szarvas József Szabó Sebestyén Lászlóval közösen pályázza meg a helyet.

Szarvas József színművész Szabó Sebestyén Lászlóval közösen pályázza meg az egri Gárdonyi Géza Színház direktori székét, az utóbbi lenne az igazgató mellett a művészeti vezető – írja a Kultúra.hu. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a mostani igazgató, Blaskó Balázs utolsó évadját kezdi meg vezetőként, s elköszön.
– A Gárdonyi Géza Színház igazgatójaként 15. alkalommal, és egyben utoljára köszöntöm önöket. Miután három igazgatói cikluson át szolgáltam önöket a legjobb szándékom szerint, 2026. január 31-gyel átadom helyemet egy új vezetésnek – mondta ezt korábban.

Szarvas József már biztosan pályázik a posztra Fotó: Magyar Nemzet
Ahogy a Kultúra.hu írja az Index információ szerint, a megüresedő pozíciót Szarvas József biztosan megpályázza, és ezt a Kossuth-díjas színművész meg is erősítette, sőt azt is elárulta, hogy Szabó Sebestyén Lászlóval közösen indulnak: az utóbbi lenne a színház művészeti vezetője.
– Szabó Sebestyén László érti azt a színházat, ami közel áll hozzám – mondta Szarvas József, aki az általa alapított viszáki Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria vezetésében szerzett tapasztalatait is tudná az egri teátrum élén kamatoztatni.

Azt, hogy mit gondol a színház kultúraközvetítő és -teremtő szerepéről, a pályázatában részletesen kifejti majd.

Szarvas József életútja

1977-1983 között segédszínész volt szülővárosában. 1983–1987 között a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult Horvai István osztályában. 1987–1997 között a Vígszínház tagja, 1997–2001 között a kaposvári Csiky Gergely Színház színésze, 2001–2002-ben szabadfoglalkozású művész volt. 2002 óta a Nemzeti Színház tagja. 2021-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára.

 

