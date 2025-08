Történelmi források szerint a törökök összesen 85 fürdőt építettek a megszállt magyar területeken, melyből nyolc Budán működött, három pedig Egerben.

Szenzáció, ami kiderült az egri fürdőről

A híres török utazó, Evlija Cselebi feljegyzései szerint 1596 és 1687 között három, különállő fürdő is volt Egerben. A ma is használatban lévő nagy medencét Arnaut pasa építtette 1610 és 1617 között. Különlegessége a radonos gyógyvíz, ami összesen három medencében élvezhető. A víz ezekben 30°C, de a forróság kedvelői 34, 36, akár 38°C-os medencébe is áttérhetnek.

Érdemes figyelembe venni, hogy a törökfürdő és az Egri Termálfürdő eltérő nyitvatartás szerint működik, melyről itt tájékozódhat.