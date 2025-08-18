Idén sem marad el a látványos szüreti ünnep Verpeléten

Idén is mindenkit vár Verpelét önkormányzata a Bor és Nóta Ünnepére, ahol a hagyomány, a jó bor, a zene és a közösség találkozik egy felejthetetlen napon. Reggel 8 óra 45 perckor lesz az ünnepélyes megnyitó, melyen köszöntőt mond Farkas Sándor polgármester, ezt követi a hagyományőrző csoportok műsora. Délután 2 órától szőlőszentelés, majd szüreti felvonulás lesz, amit a után főzőverseny eredményhirdetése követ.

Szüreti felvonulás és nótaest lesz Verpeléten Fotó: Gál Gábor/heol.hu

Fellép a Hórvölgye Brass and Drummers, este 6 órától pedig kezdődik a Nótaest ahol Bíró Éva, Bojti Tibor, Bokor János, dr. Fehér Eszter, Jenei Gábor, Kalocsai Zsuzsa, Nyíri Szabó Sándor lépnek fel.