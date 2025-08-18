47 perce
Idén sem marad el a látványos szüreti ünnep Verpeléten
Verpeléten minden évben nagy esemény a Bor és Nóta Ünnepe. A szüreti felvonulás, szőlőszentelés és nótaest a térség egyik leglátványosabb, jó hangulatú eseménye.
Idén is mindenkit vár Verpelét önkormányzata a Bor és Nóta Ünnepére, ahol a hagyomány, a jó bor, a zene és a közösség találkozik egy felejthetetlen napon. Reggel 8 óra 45 perckor lesz az ünnepélyes megnyitó, melyen köszöntőt mond Farkas Sándor polgármester, ezt követi a hagyományőrző csoportok műsora. Délután 2 órától szőlőszentelés, majd szüreti felvonulás lesz, amit a után főzőverseny eredményhirdetése követ.
Fellép a Hórvölgye Brass and Drummers, este 6 órától pedig kezdődik a Nótaest ahol Bíró Éva, Bojti Tibor, Bokor János, dr. Fehér Eszter, Jenei Gábor, Kalocsai Zsuzsa, Nyíri Szabó Sándor lépnek fel.
Fantasztikus hangulatban telt a Bor és Nóta ünnepe Verpeléten + fotók, videó
A szüreti felvonulás után nótáznak
Este 9 órától Slágerkavalkáddal jön a Gonda Music Band, a vendégművész: Báder Mari, a Bárok Királynője lesz. Egész napon át tartó programok is lesznek: kézműves vásár, bor utca, ugrálóvár, népi játszótér, kürtőskalács, vattacukor, rétesvásár de véradásra is várják a donorokat a rendezvényen a kastélykertben. A rendezvényre minden évben sokan kilátogatnak, hiszen már a lovas szüreti felvonulás miatt is érdemes kimenni a legnagyobb Verpeléti rendezvényre.
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
Kettészakadt a kis hevesi falu a vasárnapi zivatarban: megtörtént, amire csak kevesen gondolnak