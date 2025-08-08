Hatalmas bulival készül a Tankcsapda, de lesz még bőven hétvégi program Hevesben!

Június elején megírtuk, hogy a 16. Kazári Laskafesztiválon debütált a Tankcsapda új gitárosa, Nagy Máté, miután Sidi bejelentette távozását. Szombat este először mutatkozik be Egerben az új gitárossal a Tankcsapda, a Márai Központ szabadtéri színpadán – igazi nyári rockbuli várható. A hétvége során Szarvaskőtől Demjénig számos program várja a kikapcsolódni vágyókat: termelői piac, egészségnap, művészeti piknik, Apródfesztivál és koncertek. Elhoztuk a legjobb hétvégi programokat!

A Tankcsapda hétvégén a Márai Központot robbantja fel

Szombat

Szarvaskő

Reggel 9 órától egész napos, ingyenes programokkal várják a látogatókat Szarvaskőn, az Öko Parkban. A Szarvaskői egészségnap és várfelfutó verseny résztvevőit amatőr futóverseny, véradás, sportbemutatók, egészségügyi előadások, valamint wellness és sörfürdő lehetőség is várja. A rendezvény gyerek- és kutyabarát, így a család minden tagja számára kínál kikapcsolódást. Ha aktívan és egészségesen töltenéd a hétvégét, ez a program remek választás!

Eger

Délelőtt Termelői Piacon és Kézműves Vásárváron nézelődhetünk az egri Piaccsarnokban, friss, helyi termékek között. A standokon idénygyümölcsök, zöldségek, sajtok, lekvárok és kézműves különlegességek sorakoznak. A Rádi Pékség látvány-sütéssel, játékos gyereksarokkal és csillámtetoválással is készül. A piac kiváló lehetőség a tudatos vásárlásra és egy kis szombat reggeli kikapcsolódásra. Részletek!

Tankcsapda koncert lesz Egerben