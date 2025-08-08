augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rock

1 órája

Hatalmas bulival készül a Tankcsapda, de lesz még bőven hétvégi program Hevesben!

Címkék#Egri Vár#ArtPiknik#programajánló#Tankcsapda

A Tankcsapda új taggal erősítve tér vissza Egerbe: szombat este a legendás rockzenekar a Márai Központ szabadtéri színpadán ad fergeteges koncertet. A Tankcsapda koncert mellettis élménydús hétvégén lehet részünk Hevesben.

Heol.hu
Hatalmas bulival készül a Tankcsapda, de lesz még bőven hétvégi program Hevesben!

A Tankcsapda új gitárosa, Nagy Máté a Laska fesztiválon

Forrás: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap

Június elején megírtuk, hogy a 16. Kazári Laskafesztiválon debütált a Tankcsapda új gitárosa, Nagy Máté, miután Sidi bejelentette távozását. Szombat este először mutatkozik be Egerben az új gitárossal a Tankcsapda, a Márai Központ szabadtéri színpadán – igazi nyári rockbuli várható. A hétvége során Szarvaskőtől Demjénig számos program várja a kikapcsolódni vágyókat: termelői piac, egészségnap, művészeti piknik, Apródfesztivál és koncertek. Elhoztuk a legjobb hétvégi programokat!

VMP20250717_CAMPUSFESZTIVÁL_Tankcsapda_koncert_HAON_034
 A Tankcsapda hétvégén a Márai Központot robbantja fel
Forrás: Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló

Szombat

Szarvaskő

Reggel 9 órától egész napos, ingyenes programokkal várják a látogatókat Szarvaskőn, az Öko Parkban. A Szarvaskői egészségnap és várfelfutó verseny résztvevőit amatőr futóverseny, véradás, sportbemutatók, egészségügyi előadások, valamint wellness és sörfürdő lehetőség is várja. A rendezvény gyerek- és kutyabarát, így a család minden tagja számára kínál kikapcsolódást. Ha aktívan és egészségesen töltenéd a hétvégét, ez a program remek választás!

Eger

  • Délelőtt Termelői Piacon és Kézműves Vásárváron nézelődhetünk az egri Piaccsarnokban, friss, helyi termékek között. A standokon idénygyümölcsök, zöldségek, sajtok, lekvárok és kézműves különlegességek sorakoznak. A Rádi Pékség látvány-sütéssel, játékos gyereksarokkal és csillámtetoválással is készül. A piac kiváló lehetőség a tudatos vásárlásra és egy kis szombat reggeli kikapcsolódásra. Részletek!

Tankcsapda koncert lesz Egerben

  • A legendás rockzenekar visszatér Egerbe: augusztus 9-én este a Tankcsapda robbantja fel a Márai Központ szabadtéri színpadát! Kapunyitás 19:30-kor, a koncert 21:00-kor kezdődik. Igazi nyári buli élőben, lendületes hangulattal és klasszikus slágerekkel. 
  • A 2024 nyarán alakult Kóda zenekar különleges hangzásvilággal és elgondolkodtató dalszövegekkel érkezik a KOKA Galériába szombat este. A cselló, hegedű, akusztikus és elektromos gitár, valamint ütőhangszerek együttese egyedi atmoszférát teremt. A „Visszatalál” című kislemezük már megjelenésekor elismerést kapott a szakmai oldalaktól. Intim hangulatú koncert várja azokat, akik nyitottak az igényes, lélekből szóló zenére. Részletek!

Vasárnap

Felsőtárkány   9 és 15 óra között ismét megtelik élettel a felsőtárkányi Blues Hill Park, a Felsőtárkányi Kincskereső, Vásár és olsz autó találkozón. A megszokott 5in1 esemény – bolhapiac, régiségvásár, légvár fesztivál, food truck show és motoros pihenőpont – mellett ezúttal az olasz autók kapják a főszerepet. Lesz autóbemutató és hangerőmérés is, amelyre bármely tuningolt autóval érkező csatlakozhat. A hangulatról a színes programok és a változatos gasztro-kínálat gondoskodik – egy jó vasárnapi kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Több napos események:

Péntek, szombat, vasárnap

Demjén   Háromnapos testvértelepülési találkozóval és színes programokkal várja látogatóit a HegyesKő Feszt Demjénben, a Közösségi Háznál. A pénteki nap faültetéssel, kenyérszegéssel és szabadtéri filmvetítéssel zárul, szombaton főzőfesztivál, hagyományőrző műsorok, gólyalábasok és retró koncert színesítik a kínálatot. Vasárnap Via Ferrata túravezetés és kézműves programok teszik teljessé a hétvégét. A rendezvény célja a szlovák-magyar együttműködés erősítése – a vendég ezúttal a testvértelepülés, Deménd.

Szombat, vasárnap

Eger

  • Az ArtPiknik egy ingyenes, szabadtéri művészeti fesztivál Eger szívében, ahol kortárs képzőművészek, grafikusok és kézművesek várják az érdeklődőket. A programban látványos festészeti és szobrászati bemutatók, karikatúra-rajzolás, valamint kreatív gyermeksarok is helyet kap. A zenés-táncos fellépők között ott lesz a DERCE Zenekar, Halmai Richárd gitárvirtuóz és a DODI TRIBAL SE hastánccsoport is. Piknikhangulat, sokszínű művészeti élmény és családi kikapcsolódás egy helyen. További részletek!
  • Gyerekekre szabott, interaktív programokkal vár mindenkit az Egri Vár kétnapos fesztiválja, az Apródfesztivál. Kézműves foglalkozások, játékos tárlatvezetések és kenyérsütési bemutató segít felfedezni a történelem világát. A legkisebbeket vitézi próbák, népi játszótér, családi játékok és látványos zászlóforgatók is szórakoztatják. A „Sebő álma” játék és az „Eger, 1552” című rövidfilm külön élményt nyújt a család minden tagjának. Részleteket EZEN a linken olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu