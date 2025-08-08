1 órája
Hatalmas bulival készül a Tankcsapda, de lesz még bőven hétvégi program Hevesben!
A Tankcsapda új taggal erősítve tér vissza Egerbe: szombat este a legendás rockzenekar a Márai Központ szabadtéri színpadán ad fergeteges koncertet. A Tankcsapda koncert mellettis élménydús hétvégén lehet részünk Hevesben.
A Tankcsapda új gitárosa, Nagy Máté a Laska fesztiválon
Forrás: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap
Június elején megírtuk, hogy a 16. Kazári Laskafesztiválon debütált a Tankcsapda új gitárosa, Nagy Máté, miután Sidi bejelentette távozását. Szombat este először mutatkozik be Egerben az új gitárossal a Tankcsapda, a Márai Központ szabadtéri színpadán – igazi nyári rockbuli várható. A hétvége során Szarvaskőtől Demjénig számos program várja a kikapcsolódni vágyókat: termelői piac, egészségnap, művészeti piknik, Apródfesztivál és koncertek. Elhoztuk a legjobb hétvégi programokat!
Szombat
Szarvaskő
Reggel 9 órától egész napos, ingyenes programokkal várják a látogatókat Szarvaskőn, az Öko Parkban. A Szarvaskői egészségnap és várfelfutó verseny résztvevőit amatőr futóverseny, véradás, sportbemutatók, egészségügyi előadások, valamint wellness és sörfürdő lehetőség is várja. A rendezvény gyerek- és kutyabarát, így a család minden tagja számára kínál kikapcsolódást. Ha aktívan és egészségesen töltenéd a hétvégét, ez a program remek választás!
Eger
- Délelőtt Termelői Piacon és Kézműves Vásárváron nézelődhetünk az egri Piaccsarnokban, friss, helyi termékek között. A standokon idénygyümölcsök, zöldségek, sajtok, lekvárok és kézműves különlegességek sorakoznak. A Rádi Pékség látvány-sütéssel, játékos gyereksarokkal és csillámtetoválással is készül. A piac kiváló lehetőség a tudatos vásárlásra és egy kis szombat reggeli kikapcsolódásra. Részletek!
Tankcsapda koncert lesz Egerben
- A legendás rockzenekar visszatér Egerbe: augusztus 9-én este a Tankcsapda robbantja fel a Márai Központ szabadtéri színpadát! Kapunyitás 19:30-kor, a koncert 21:00-kor kezdődik. Igazi nyári buli élőben, lendületes hangulattal és klasszikus slágerekkel.
Kitört a rockapokalipszis –Tankcsapda-féle rockvihar söpört végig Kazáron!
- A 2024 nyarán alakult Kóda zenekar különleges hangzásvilággal és elgondolkodtató dalszövegekkel érkezik a KOKA Galériába szombat este. A cselló, hegedű, akusztikus és elektromos gitár, valamint ütőhangszerek együttese egyedi atmoszférát teremt. A „Visszatalál” című kislemezük már megjelenésekor elismerést kapott a szakmai oldalaktól. Intim hangulatú koncert várja azokat, akik nyitottak az igényes, lélekből szóló zenére. Részletek!
Vasárnap
Felsőtárkány 9 és 15 óra között ismét megtelik élettel a felsőtárkányi Blues Hill Park, a Felsőtárkányi Kincskereső, Vásár és olsz autó találkozón. A megszokott 5in1 esemény – bolhapiac, régiségvásár, légvár fesztivál, food truck show és motoros pihenőpont – mellett ezúttal az olasz autók kapják a főszerepet. Lesz autóbemutató és hangerőmérés is, amelyre bármely tuningolt autóval érkező csatlakozhat. A hangulatról a színes programok és a változatos gasztro-kínálat gondoskodik – egy jó vasárnapi kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Több napos események:
Péntek, szombat, vasárnap
Demjén Háromnapos testvértelepülési találkozóval és színes programokkal várja látogatóit a HegyesKő Feszt Demjénben, a Közösségi Háznál. A pénteki nap faültetéssel, kenyérszegéssel és szabadtéri filmvetítéssel zárul, szombaton főzőfesztivál, hagyományőrző műsorok, gólyalábasok és retró koncert színesítik a kínálatot. Vasárnap Via Ferrata túravezetés és kézműves programok teszik teljessé a hétvégét. A rendezvény célja a szlovák-magyar együttműködés erősítése – a vendég ezúttal a testvértelepülés, Deménd.
Szombat, vasárnap
Eger
- Az ArtPiknik egy ingyenes, szabadtéri művészeti fesztivál Eger szívében, ahol kortárs képzőművészek, grafikusok és kézművesek várják az érdeklődőket. A programban látványos festészeti és szobrászati bemutatók, karikatúra-rajzolás, valamint kreatív gyermeksarok is helyet kap. A zenés-táncos fellépők között ott lesz a DERCE Zenekar, Halmai Richárd gitárvirtuóz és a DODI TRIBAL SE hastánccsoport is. Piknikhangulat, sokszínű művészeti élmény és családi kikapcsolódás egy helyen. További részletek!
- Gyerekekre szabott, interaktív programokkal vár mindenkit az Egri Vár kétnapos fesztiválja, az Apródfesztivál. Kézműves foglalkozások, játékos tárlatvezetések és kenyérsütési bemutató segít felfedezni a történelem világát. A legkisebbeket vitézi próbák, népi játszótér, családi játékok és látványos zászlóforgatók is szórakoztatják. A „Sebő álma” játék és az „Eger, 1552” című rövidfilm külön élményt nyújt a család minden tagjának. Részleteket EZEN a linken olvashat.
