1 órája
Ünnep és elismerés Lőrinciben: ilyen volt a városnap
Szombaton Lőrinciben ismét megrendezték a Városnapot, ahol koncertek, családi programok és látványos tűzijáték mellett átadták a városi kitüntetéseket is.
Szombaton Lőrinciben ismét megrendezték a hagyományos Városnapot, amely a közösségi összetartozás és a szórakozás jegyében telt el. A rendezvényt a Szabadság téren tartották, ahol egész délutántól késő estig változatos programok várták a látogatókat minden korosztály számára.
A nap az ünnepélyes megnyitóval indult, majd Janicsák Veca koncertje kezdte meg a zenei élményt, amely gyorsan magával ragadta a közönséget. A legkisebbeket az Oszi Cica gyerekműsora szórakoztatta, majd Vastag Csaba és Herceg lépett színpadra, előadva legismertebb slágereiket. Az estét az Irigy Hónaljmirigy és a Balkán Fanatik koncertje koronázta meg, majd látványos tűzijáték zárta a rendezvényt, felejthetetlen pillanatokat szerezve a résztvevőknek.
A családok sem maradtak program nélkül: a gyermekeket babasarok, társasjáték sátor, mobil kalandpark, hordóvonat és légvárak várták, így mindenki megtalálhatta a számára legszórakoztatóbb élményt.
Az idei városnapon átadták a városi kitüntetéseket is:
- Pádár Dénes és Pádár Dénesné posztumusz Lőrinci Város Díszpolgára kitüntető díjat kapott.
- Dr. Széll László posztumusz Lőrinci Városért kitüntető díjat vehetett át.
- Elek Lajos Lőrinci Város Közszolgálatáért díjat kapott.
- Sárosi Károly a 2025-ös Legszebb Konyhakertek országos program első helyezését nyerte el.
