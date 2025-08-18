Eger zöld kincsei között kaluzolt az idegenvezető

Eger történelmi belvárosa nem csak a műemlékek, a hangulatos utcák és a mögöttük rejtező történetek miatt érdekes, hanem az itt található védett fák, parkok, zöldfelületek miatt is. Ezt a különleges örökséget ismerhették meg az érdeklődők a Virágos Egri Séta harmadik alkalmán. A városnéző séta új útvonallal várta a résztvevőket.

Városnéző séta Egerben Badacsonyiné Bohus Gabriellával Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Az augusztus 18-i, hétfő délelőtti sétán az érdeklődők szakavatott vezetők kíséretében kereshették fel a város zöld értékeit. A program a Tourinform irodát üzemeltető Eger Városi Turisztikai Kft., valamint a Városgondozás Eger Kft. közös szervezésében valósul meg. Fókuszában ezúttal Eger védett és helyi jelentőségű fái állnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!