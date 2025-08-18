53 perce
Eger zöld kincsei között kaluzolt az idegenvezető
Nem csak az épületek története kalauzol vissza minket a múltba, de az egri fák is láthattak egyet s mást a hosszú évtizedek alatt. A városnéző séta új útvonallal várta a résztvevőket.
Eger történelmi belvárosa nem csak a műemlékek, a hangulatos utcák és a mögöttük rejtező történetek miatt érdekes, hanem az itt található védett fák, parkok, zöldfelületek miatt is. Ezt a különleges örökséget ismerhették meg az érdeklődők a Virágos Egri Séta harmadik alkalmán. A városnéző séta új útvonallal várta a résztvevőket.
Az augusztus 18-i, hétfő délelőtti sétán az érdeklődők szakavatott vezetők kíséretében kereshették fel a város zöld értékeit. A program a Tourinform irodát üzemeltető Eger Városi Turisztikai Kft., valamint a Városgondozás Eger Kft. közös szervezésében valósul meg. Fókuszában ezúttal Eger védett és helyi jelentőségű fái állnak.
Új útvonalon halad a Virágos Egri Séta, érdemes ismét együtt sétálni
Városnéző séta az idegenvezetővel és a főkertésszel
A sétát Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető és Ferenczy Tamás, Eger főkertésze vezette. A Virágos Egri Séta célja, hogy a helyiek és a város vendégei felfedezhessék Eger zöld arcát, és közelebb kerüljenek azokhoz a természeti értékekhez, amelyek ugyanolyan szervesen tartoznak hozzá a városhoz, mint a történelmi épületek és a kulturális hagyományok. A virágos séták tavaly is nagyon népszerűek voltak.
Védett fák, virágok, kertek - városnéző séta Eger történelmi belvárosábanFotók: Huszár Márk/heol.hu
