Városnéző séta

Eger zöld kincsei között kaluzolt az idegenvezető

Nem csak az épületek története kalauzol vissza minket a múltba, de az egri fák is láthattak egyet s mást a hosszú évtizedek alatt. A városnéző séta új útvonallal várta a résztvevőket.

Eger történelmi belvárosa nem csak a műemlékek, a hangulatos utcák és a mögöttük rejtező történetek miatt érdekes, hanem az itt található védett fák, parkok, zöldfelületek miatt is. Ezt a különleges örökséget ismerhették meg az érdeklődők a Virágos Egri Séta harmadik alkalmán. A városnéző séta új útvonallal várta a résztvevőket.

Városnéző séta Egerben Badacsonyiné Bohus Gabriellával Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Városnéző séta Egerben Badacsonyiné Bohus Gabriellával Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Az augusztus 18-i, hétfő délelőtti sétán az érdeklődők szakavatott vezetők kíséretében kereshették fel a város zöld értékeit. A program a Tourinform irodát üzemeltető Eger Városi Turisztikai Kft., valamint a Városgondozás Eger Kft. közös szervezésében valósul meg. Fókuszában ezúttal Eger védett és helyi jelentőségű fái állnak.

Városnéző séta az idegenvezetővel és a főkertésszel

A sétát Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető és Ferenczy Tamás, Eger főkertésze vezette. A Virágos Egri Séta célja, hogy a helyiek és a város vendégei felfedezhessék Eger zöld arcát, és közelebb kerüljenek azokhoz a természeti értékekhez, amelyek ugyanolyan szervesen tartoznak hozzá a városhoz, mint a történelmi épületek és a kulturális hagyományok. A virágos séták tavaly is nagyon népszerűek voltak. 
 

Védett fák, virágok, kertek - városnéző séta Eger történelmi belvárosában

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

