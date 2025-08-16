Zene, mese és közösség - Pénteki élmények a Gárdonyi Napokon Egerben + galéria

Augusztus 15-én Eger belvárosa megtelt élettel és zenével, hiszen folytatódtak a Gárdonyi Napok 2025-ös rendezvényei. A Dobó István tér ismét a kultúra és szórakozás központjává vált, ahol a helyiek és a látogatók egyaránt élvezhették a változatos programokat. A péntek esti koncertsorozatot a The Pontiac indította 19 órakor, akik energikus előadásukkal rögtön magukkal ragadták a közönséget. A fiatal zenekar lendületes rockzenéje tökéletes felvezetése volt az est további eseményeinek. 20 óra 30-tól a Godfater lépett színpadra, akik egyedi hangzásukkal és karizmatikus előadásukkal varázsolták el a közönséget.

Megtelt a Dobó tér pénteken is Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A rendezvények nemcsak a felnőtteknek, hanem a családoknak is kínáltak programokat. A Gárdonyi MeseKertben interaktív foglalkozások, bábelőadások és népi játszóház várta a gyermekeket, miközben a felnőttek Gárdonyi Géza ritkán látott műtárgyaival ismerkedhettek meg. A kisállat-simogató és a kézműves terasz különleges élményeket nyújtottak a látogatóknak. A rendezvények augusztus 19-ig tartanak, így még van lehetőség részt venni a különböző programokon.