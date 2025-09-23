Októberben kerül a mozikba a Szilvásváradon is forgatott film

Még 2022 őszén és 2023 telén forgatták az 1242 - A Nyugat kapujában című filmet, amelynek egyik helyszínét Szilvásvárad adta. A magyar-mongol-angol koprodukcióban készült mozit anyagi nehézségek miatt csak nagyon lassan fejezték be az alkotók, végül új tulajdonoshoz is került az alkotás, és az állami támogatás miatt idén nyárra el is kellett készíteni a végleges verziót. Szeptember elején a produkció bejelentette, hogy október 2-án érkezik a hazai mozikba az alkotás, amelyről egy előzetest is kiadtak.

A mongol sereg és Eusebius (Jeremy Neumark Jones) az 1242 - A Nyugat kapujában egyik jelenetében

Forrás: 1242/Facebook

A tatárjárásról szóló film Esztergom ostromáról szól, a Duna-parti vár ugyanis feltartotta a mongol seregek előrenyomulását. A film középpontjában a várvédelem, valamint a pápai követ akciója áll, illetve a mongolok vezérének, Batu kánnak sem csak az időjárással és a magyarok ellenállásával, valamint a menekülő IV. Bélával kell foglalkoznia, hanem azzal is, hogy új kánt kell választani.

A film arra keres választ, hogy 1242 telén miért fordította vissza az addig minden csatában győztes hódító seregét Batu kán, miért nem folytatta Dzsingisz végakarata szerint a hódítást Nyugat felé. Ez az ő döntését megelőző 72 óra története, amelynek bizonyos jelenetei a katonai táborban, bizonyos jelenetei a Pilisben, mások a várban, a várvédők körében játszódnak. A történet szerint Batu kán az alvezérei vállalkozásával ellentétesen dönt, amikor meghirdeti a Holdújév ünnep megtartását, amit Dzsingisz vezetett be. Ezt meg szokták tartani, mert nagyon szigorúan veszik a hagyományaikat, de háborús körülmények között először rendezik meg.

Ray Stevenson az 1242 - A Nyugat kapujában egyik jelenetében

Forrás: 1242/Facebook

Ezt mondták az alkotók az 1242 - A Nyugat kapujában filmről

A film gyártása körülbelül 13 millió dollárba került, a magyar állam a készítéshez 2,5 milliárd forintot adott. A főbb szerepekben Eric Roberts, az azóta elhunyt Ray Stevenson, Jeremy Neumark Jones, Bold Choimbol, Turuu Battur, Geneviev Chenneour és Mátray László is látható, a narrátor pedig Michael Ironside.

Tavasszal szemléztünk egy Jeremy Neumark Jonessal készült interjút, amelyben a színész arról beszél, hogy látványos lesz a mozi, amely nem az érzelmekről szól, hanem a történelmi karakterről.