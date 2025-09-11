Átány, Csány, Heves és Mezőtárkány is bemutatkozik a fővárosban

Heves vármegye négy települése – Átány, Csány, Heves és Mezőtárkány – idén is ott lesz az országos közfoglalkoztatási kiállításon, Budapesten – írja a Heves Vármegyei Kormányhivatal.

A csányi tejüzem különlegességei, kecskegomolya és joghurt, az átányi kézműves cirokseprűk, a hevesi varroda használati tárgyai és játékai, valamint a mezőtárkányi szőttesek és gyertyák mutatják be a közfoglalkoztatási programok keretében teremtett helyi értékeinket. A VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt Budapesten, a Vajdahunyad várában és környékén lesz szeptember 12-13-án rendezik.

