szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

1 órája

Az egri borvidék nagyjai előtt tiszteleg a Vincellér-park

Címkék#egri borvidék#Vincellér-park#emlékhely#Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete

Egerben új emlékkővel bővült a Vincellér-park, amely immár másfél évtizede állít emléket azoknak a szőlőművelőknek és borászoknak, akik munkájukkal maradandót alkottak az egri borvidéken.

Molnár Helga

A Vincellér-park 2008 óta az egri borvidék csendes emlékhelye, ahol minden évben fát ültet az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete azon szőlőtermelők, szőlőnemesítők és borászok tiszteletére, akik munkájukkal maradandót alkottak, és akiknek nevét az utókornak sem szabad elfelejteni. Az idei évben a park egy új emlékkővel gazdagodott, amely méltóképpen őrzi a hely nevét és üzenetét, továbbá mindazon támogatók neveit, akik hozzásegítették őket a kő felállításához. Szombaton délután ünnepélyes keretek között avatták fel e parkot, és a követ.

Emlékkövet avattak a Vincellér-parkban Fotó: Huszár Márk
Emlékkövet avattak a Vincellér-parkban Fotó: Huszár Márk

Az ünnepélyes D'Ess Erika, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, e hely emlékköve többet hordoz magában mint pusztán a múlt tiszteletét.
– Kezdetben az volt a célunk, hogy méltó emléket állítsunk azoknak, akik életüket a szőlészetnek és a borászatnak áldozták. Ma már e park sokkal többről szól, a jelen és a jövő generációi is üzenetet kell, hogy kapjanak általa – húzta alá.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vágner Ákos polgármester is csatlakozott e szavakhoz.
– Megtisztelő, hogy ma együtt lehetünk itt, az pedig külön öröm, hogy egy olyan alkalommal gyűjtünk össze, amely nemcsak egy közösségi kezdeményezés ünnepe, hanem mély tisztelgés is azok előtt, akik évszázadokon át formálták Eger arculatát. Ez a park ma új jelentést nyer – mondta.

Az ünnepi gondotok után az eseményen résztvevők közösen leplezték le a követ és adták át a Vincellér-parkot.

A Vincellér-parkban elhelyezett emlékkő ünnepélyes avatása

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu