Az egri borvidék nagyjai előtt tiszteleg a Vincellér-park

A Vincellér-park 2008 óta az egri borvidék csendes emlékhelye, ahol minden évben fát ültet az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete azon szőlőtermelők, szőlőnemesítők és borászok tiszteletére, akik munkájukkal maradandót alkottak, és akiknek nevét az utókornak sem szabad elfelejteni. Az idei évben a park egy új emlékkővel gazdagodott, amely méltóképpen őrzi a hely nevét és üzenetét, továbbá mindazon támogatók neveit, akik hozzásegítették őket a kő felállításához. Szombaton délután ünnepélyes keretek között avatták fel e parkot, és a követ.

Emlékkövet avattak a Vincellér-parkban Fotó: Huszár Márk

Az ünnepélyes D'Ess Erika, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, e hely emlékköve többet hordoz magában mint pusztán a múlt tiszteletét.

– Kezdetben az volt a célunk, hogy méltó emléket állítsunk azoknak, akik életüket a szőlészetnek és a borászatnak áldozták. Ma már e park sokkal többről szól, a jelen és a jövő generációi is üzenetet kell, hogy kapjanak általa – húzta alá.

Vágner Ákos polgármester is csatlakozott e szavakhoz.

– Megtisztelő, hogy ma együtt lehetünk itt, az pedig külön öröm, hogy egy olyan alkalommal gyűjtünk össze, amely nemcsak egy közösségi kezdeményezés ünnepe, hanem mély tisztelgés is azok előtt, akik évszázadokon át formálták Eger arculatát. Ez a park ma új jelentést nyer – mondta.

Az ünnepi gondotok után az eseményen résztvevők közösen leplezték le a követ és adták át a Vincellér-parkot.