szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Filmpiknik

1 órája

Hunyadival éled újjá a Kertmozi

Címkék#hunyadi sorozat#Belvárosi Filmpiknik#film

Egy estére újra élettel telik meg az Egészségház úti régi Kertmozi. Szeptember 12-én este 20 órától a Hunyadi sorozat lenyűgöző, 84 perces záró epizódja kerül óriásvászonra a Belvárosi Filmpikniken.

Heol.hu

Különleges élményre számíthat minden filmrajongó az Egészségház úti régi Kertmoziban: a Belvárosi Filmpiknik idejére újraéled a régóta néma szabadtéri mozi. Mint az esemény Facebook-oldalán olvasható, 2025. szeptember 12-én, pénteken este 20 órától a Hunyadi sorozat grandiózus záró epizódját vetítik – teljesen ingyenesen. 

A korábbi években is népszerű volt a Belvárosi Filmpiknik
A korábbi években is népszerű volt a Belvárosi Filmpiknik
Forrás:   Berán Dániel/Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Hunyadi nem egyszerű történelmi produkció: a magyar filmgyártás egyik legambiciózusabb vállalkozása, amely látványos csatajelenetekkel, intrikával, szenvedéllyel és hősiességgel ragadja magával a nézőt. A részletgazdag díszletek, a korhű jelmezek és a lenyűgöző képi világ egészen új szintre emelik a történelmi filmélményt. A 84 perces finálét korábban soha nem láthatta az egri közönség óriásvásznon – most először, és egyetlen alkalommal tekinthető meg szabadtéren.

A rendező Szász Attila – akinek „Eger 1552” című rövidfilmje az egri várban is fut – ezúttal is garantálja a mozis látványt és az izgalmas hangulatot.

A helyek száma korlátozott, ezért érdemes saját párnát, pokrócot vagy kempingszéket vinni, és átadni magát a nyár végi, csillagos ég alatti, közösségi mozizás különleges hangulatának.

A Belvárosi Filmpikniken látható filmek

Pénteken a Hunyadin kívül az F1 – A film, a Mennydörgők, valamint az Urániában a Dűne 2. és a Berlin Calling lesz műsoron. Másnap a Széchenyi utcán a Dirty Dancing, a Foglár lépcsőn a Venom – Utolsó tánc, az Urániában pedig olyan alkotások, mint az Egy Minecraft film, a Deadpool és Rozsomák és a Nosferatu várják a nézőket. A szabadtéri vetítések díjmentesek, az Uránia előadásaira belépő váltható.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu