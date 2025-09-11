1 órája
Hunyadival éled újjá a Kertmozi
Egy estére újra élettel telik meg az Egészségház úti régi Kertmozi. Szeptember 12-én este 20 órától a Hunyadi sorozat lenyűgöző, 84 perces záró epizódja kerül óriásvászonra a Belvárosi Filmpikniken.
Különleges élményre számíthat minden filmrajongó az Egészségház úti régi Kertmoziban: a Belvárosi Filmpiknik idejére újraéled a régóta néma szabadtéri mozi. Mint az esemény Facebook-oldalán olvasható, 2025. szeptember 12-én, pénteken este 20 órától a Hunyadi sorozat grandiózus záró epizódját vetítik – teljesen ingyenesen.
A Hunyadi nem egyszerű történelmi produkció: a magyar filmgyártás egyik legambiciózusabb vállalkozása, amely látványos csatajelenetekkel, intrikával, szenvedéllyel és hősiességgel ragadja magával a nézőt. A részletgazdag díszletek, a korhű jelmezek és a lenyűgöző képi világ egészen új szintre emelik a történelmi filmélményt. A 84 perces finálét korábban soha nem láthatta az egri közönség óriásvásznon – most először, és egyetlen alkalommal tekinthető meg szabadtéren.
A rendező Szász Attila – akinek „Eger 1552” című rövidfilmje az egri várban is fut – ezúttal is garantálja a mozis látványt és az izgalmas hangulatot.
A helyek száma korlátozott, ezért érdemes saját párnát, pokrócot vagy kempingszéket vinni, és átadni magát a nyár végi, csillagos ég alatti, közösségi mozizás különleges hangulatának.
A Belvárosi Filmpikniken látható filmek
Pénteken a Hunyadin kívül az F1 – A film, a Mennydörgők, valamint az Urániában a Dűne 2. és a Berlin Calling lesz műsoron. Másnap a Széchenyi utcán a Dirty Dancing, a Foglár lépcsőn a Venom – Utolsó tánc, az Urániában pedig olyan alkotások, mint az Egy Minecraft film, a Deadpool és Rozsomák és a Nosferatu várják a nézőket. A szabadtéri vetítések díjmentesek, az Uránia előadásaira belépő váltható.
