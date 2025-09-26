11 perce
„Betyárosan” szerepelt a Lajtha az egri gálán
A Lajtha László Néptáncegyüttes 2025. májusában sikeresen minősült a Néptáncosok Országos Bemutatkozó Színpadán a „Foglalkozása: Betyár” című új koreográfiájával, amely Vidróczki Márton – mónosbéli betyár- történetébe enged bepillantást Heves vármegyei táncain keresztül.
Lajtha László Néptáncegyüttes
Forrás: Rácz Kristóf László
Az együttes az elmúlt 10 évben kiemelt feladatának tekintette Eger és környéke néptánc kultúrájának, elfeledett népművészeti kincseinek felkutatását.
Ennek a kutatómunkának ez eredményeképpen jött létre a közel egy órás műsor, amelyet múlt hét szombaton a Márai Központban megendezett gálaműsoron mutattak be a hazai közönség előtt.
A Lajtha László Néptáncegyüttes a szeptember 20-i gálaműsorral és az ezt követő táncházzal képviselte Eger városát a Kárpát-medence népművészetének ünnepén, az úgynevezett „Sereglés”-en. A rendezvénysorozathoz Magyarországon és határainkon túl összesen 349 település csatlakozott.
A műsor meghívott vendégei voltak az Egervölgye Táncműhely,a Csillagszeműek Egri Tagozata, Csosszantó Néptánccsoport, Pozsik Joachimné Róza néni Többszörös Aranypáva Nagydíjas Népdalénekes, illetve Kovács Márton és Barátai.
A Lajtha László Néptáncegyüttes Betyáros gálaműsora az egri MáraibanFotók: Rácz Kristóf László
