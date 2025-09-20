Három évtized közösségi ereje: 30. alkalommal ünnepeltek az egri civilek + fotók, videó

Eger ismét megmutatta, miért hívják a közösségek városának. Az Eger Civil Ünnepe nem csupán egy rendezvény, hanem egy varázslatos találkozás, erre került sor szombaton. Az esemény kerek évfordulójához érkezett, hiszen már a harmincadik ünnepet tartották meg a város civiljei a közösségi házukban. Ide egy színes felvonulással érkeztek meg a résztvevők, akiket a civil kerekasztal soros elnöke, Polacsek Anikó köszöntött.

Felvonulással indult a XXX. Eger Civil Ünnepe Fotó: Huszár Márk

– Nagy ünnep a mai az egri civil hálózat számára. Hagyományos rendezvényükön a civil összefogás három évtizedét ünnepeljük. A világban jó dolgok történtek ez idő alatt, a fejlődés szinte leírhatatlan. Magyarországon egyre szaporodtak a civil szervezetek, s az egri civilek már felismerték az összefogás jelentőségét. Harminc év nagy idő. Ezalatt az összefogás módszere, az ünnep neve, jelentősége, tartalma sokat változott. Fontos lépés volt a civil kerekasztal megalakulása, a civil fórum létrejötte, majd a hálózat önállósulásának többi lépése – idézte fel a múltat.

Hozzátette, ugyan sok minden változott, de ami örök, az az önkéntesek önzetlen tevékenysége, mellyel gyakran állami, önkormányzati feladatokat segítenek, váltanak ki.

– Büszkék vagyunk rá, hogy az országban sokan tekintenek ránk követendő példaként. A titkunk egyszerű, közös célokért önként, önzetlenül, összefogva szerveződünk – emelte ki.

Vágner Ákos polgármester is részt vett az ünnepen és köszöntötte a jelenlévőket.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként köszönthetem önöket ezen a mai napon. Az Eger Civil Ünnepe nem csupán egy fesztivál, hanem egy olyan rendezvény is, amelyen város civil közösségei megmutatják magukat, értékeiket, kezdeményezéseiket, elhivatottságukat. Az egri civil kerekasztal által szervezett ünnep ma már országosan is egyedülálló esemény.

Amikor elvállaltam a polgármesterséget, ezt a szolgálatot, akkor azt is célként fogalmaztam meg, hogy Eger városa fűzze szorosra kapcsolatait a civil szervezetekkel, és talán bátran mondhatom, hogy ez ma már nem csak szándék, hanem gyakorlat is

– mondta.