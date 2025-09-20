szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

3 órája

Három évtized közösségi ereje: 30. alkalommal ünnepeltek az egri civilek + fotók, videó

Címkék#Civil Ünnep#Eger Civil Ünnep#Pro Agria szakmai díj#Vágner Ákos#polgármester

Szombaton különleges mérföldkőhöz érkezett Eger városa. Az Eger Civil Ünnepe immár harmincadik alkalommal hozta össze a közösségeket, önkénteseket és érdeklődőket a Civil Házban és annak udvarán.

Molnár Helga

Eger ismét megmutatta, miért hívják a közösségek városának. Az Eger Civil Ünnepe nem csupán egy rendezvény, hanem egy varázslatos találkozás, erre került sor szombaton. Az esemény kerek évfordulójához érkezett, hiszen már a harmincadik ünnepet tartották meg a város civiljei a közösségi házukban. Ide egy színes felvonulással érkeztek meg a résztvevők, akiket a civil kerekasztal soros elnöke, Polacsek Anikó köszöntött.

Felvonulással indult a XXX. Eger Civil Ünnepe Fotó: Huszár Márk
Felvonulással indult a XXX. Eger Civil Ünnepe Fotó: Huszár Márk

– Nagy ünnep a mai az egri civil hálózat számára. Hagyományos rendezvényükön a civil összefogás három évtizedét ünnepeljük. A világban jó dolgok történtek ez idő alatt, a fejlődés szinte leírhatatlan. Magyarországon egyre szaporodtak a civil szervezetek, s az egri civilek már felismerték az összefogás jelentőségét. Harminc év nagy idő. Ezalatt az összefogás módszere, az ünnep neve, jelentősége, tartalma sokat változott. Fontos lépés volt a civil kerekasztal megalakulása, a civil fórum létrejötte, majd a hálózat önállósulásának többi lépése – idézte fel a múltat.

Hozzátette, ugyan sok minden változott, de ami örök, az az önkéntesek önzetlen tevékenysége, mellyel gyakran állami, önkormányzati feladatokat segítenek, váltanak ki.
– Büszkék vagyunk rá, hogy az országban sokan tekintenek ránk követendő példaként. A titkunk egyszerű, közös célokért önként, önzetlenül, összefogva szerveződünk – emelte ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vágner Ákos polgármester is részt vett az ünnepen és köszöntötte a jelenlévőket.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként köszönthetem önöket ezen a mai napon. Az Eger Civil Ünnepe nem csupán egy fesztivál, hanem egy olyan rendezvény is, amelyen város civil közösségei megmutatják magukat, értékeiket, kezdeményezéseiket, elhivatottságukat. Az egri civil kerekasztal által szervezett ünnep ma már országosan is egyedülálló esemény.

 Amikor elvállaltam a polgármesterséget, ezt a szolgálatot, akkor azt is célként fogalmaztam meg, hogy Eger városa fűzze szorosra kapcsolatait a civil szervezetekkel, és talán bátran mondhatom, hogy ez ma már nem csak szándék, hanem gyakorlat is

 – mondta. 

Hozzátette, abban hisznek, hogy a város fejlesztése nem képzelhető el anélkül, hogy bevonják azokat, akik közvetlenül képviselik a közösségek igényeit. Szavai szerint, az elmúlt egy évben polgármesterként is megtapasztalhatta, milyen erő rejlik az egri civil szférában. Az ünnepség egyik legszebb pillanataként átadták a Pro Agria szakmai díjat, amelyet idén Polacsek Anikó vehetett át elismerésként hosszú évek munkájáért.

Polacsek Anikó idén a díjazott, Vágner Ákostól vette át az elismerést Fotó: Huszár Márk
Polacsek Anikó idén a díjazott, Vágner Ákostól vette át az elismerést Fotó: Huszár Márk

A hivatalos programot követően a Civil Ház udvara és termei benépesültek. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a 30 éves egri civil összefogás történetébe egy kiállítás keretében, miközben a kinti udvarban pezsgő forgatag várta őket. Volt egészségügyi állapotfelmérés, életmód-tanácsadás, kreatív kézműves foglalkozás és játszóház a gyerekeknek. A látogatók találkozhattak patchwork bemutatóval, népművészeti alkotókkal, veterán járművekkel, de kipróbálhatták a petanque játékot, sőt karatebemutatót is láthattak. A hangulatot kvízjátékok, szerencsekerék és baráti beszélgetések tették teljessé. Az Eger Civil Ünnepe így idén is méltó módon bizonyította: a város ereje a közösségeiben rejlik.

30. alkalommal tartották meg Eger Civil Ünnepét

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu