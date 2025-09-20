3 órája
Három évtized közösségi ereje: 30. alkalommal ünnepeltek az egri civilek + fotók, videó
Szombaton különleges mérföldkőhöz érkezett Eger városa. Az Eger Civil Ünnepe immár harmincadik alkalommal hozta össze a közösségeket, önkénteseket és érdeklődőket a Civil Házban és annak udvarán.
Eger ismét megmutatta, miért hívják a közösségek városának. Az Eger Civil Ünnepe nem csupán egy rendezvény, hanem egy varázslatos találkozás, erre került sor szombaton. Az esemény kerek évfordulójához érkezett, hiszen már a harmincadik ünnepet tartották meg a város civiljei a közösségi házukban. Ide egy színes felvonulással érkeztek meg a résztvevők, akiket a civil kerekasztal soros elnöke, Polacsek Anikó köszöntött.
– Nagy ünnep a mai az egri civil hálózat számára. Hagyományos rendezvényükön a civil összefogás három évtizedét ünnepeljük. A világban jó dolgok történtek ez idő alatt, a fejlődés szinte leírhatatlan. Magyarországon egyre szaporodtak a civil szervezetek, s az egri civilek már felismerték az összefogás jelentőségét. Harminc év nagy idő. Ezalatt az összefogás módszere, az ünnep neve, jelentősége, tartalma sokat változott. Fontos lépés volt a civil kerekasztal megalakulása, a civil fórum létrejötte, majd a hálózat önállósulásának többi lépése – idézte fel a múltat.
Hozzátette, ugyan sok minden változott, de ami örök, az az önkéntesek önzetlen tevékenysége, mellyel gyakran állami, önkormányzati feladatokat segítenek, váltanak ki.
– Büszkék vagyunk rá, hogy az országban sokan tekintenek ránk követendő példaként. A titkunk egyszerű, közös célokért önként, önzetlenül, összefogva szerveződünk – emelte ki.
Vágner Ákos polgármester is részt vett az ünnepen és köszöntötte a jelenlévőket.
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként köszönthetem önöket ezen a mai napon. Az Eger Civil Ünnepe nem csupán egy fesztivál, hanem egy olyan rendezvény is, amelyen város civil közösségei megmutatják magukat, értékeiket, kezdeményezéseiket, elhivatottságukat. Az egri civil kerekasztal által szervezett ünnep ma már országosan is egyedülálló esemény.
Amikor elvállaltam a polgármesterséget, ezt a szolgálatot, akkor azt is célként fogalmaztam meg, hogy Eger városa fűzze szorosra kapcsolatait a civil szervezetekkel, és talán bátran mondhatom, hogy ez ma már nem csak szándék, hanem gyakorlat is
– mondta.
Hozzátette, abban hisznek, hogy a város fejlesztése nem képzelhető el anélkül, hogy bevonják azokat, akik közvetlenül képviselik a közösségek igényeit. Szavai szerint, az elmúlt egy évben polgármesterként is megtapasztalhatta, milyen erő rejlik az egri civil szférában. Az ünnepség egyik legszebb pillanataként átadták a Pro Agria szakmai díjat, amelyet idén Polacsek Anikó vehetett át elismerésként hosszú évek munkájáért.
A hivatalos programot követően a Civil Ház udvara és termei benépesültek. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a 30 éves egri civil összefogás történetébe egy kiállítás keretében, miközben a kinti udvarban pezsgő forgatag várta őket. Volt egészségügyi állapotfelmérés, életmód-tanácsadás, kreatív kézműves foglalkozás és játszóház a gyerekeknek. A látogatók találkozhattak patchwork bemutatóval, népművészeti alkotókkal, veterán járművekkel, de kipróbálhatták a petanque játékot, sőt karatebemutatót is láthattak. A hangulatot kvízjátékok, szerencsekerék és baráti beszélgetések tették teljessé. Az Eger Civil Ünnepe így idén is méltó módon bizonyította: a város ereje a közösségeiben rejlik.
30. alkalommal tartották meg Eger Civil ÜnnepétFotók: Huszár Márk/heol.hu
