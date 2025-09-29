Eger ismét ünnepel: újabb névvel bővül az Egri Csillagok Sétánya

Eger hamarosan újabb kulturális eseménynek ad otthont, a belváros egyik legkedveltebb sétálóutcájában, az Érsek utcában található Egri Csillagok Sétány pénteken 16 órakor új díszkővel bővül. Ez alkalommal Galambos Tamás, Munkácsy-díjas festőművész nevét fogják megörökíteni, ezzel tisztelegve kiemelkedő művészi pályája előtt.

Nemrég nyílt meg Galambos Tamás életmű kiállítása Egerben Fotó: Gál Gábor

Az avatás a város önkormányzatának és az Eger Sikeréért Egyesületnek a közös szervezésében valósul majd meg. A kezdeményezés célja, hogy méltó módon állítsanak emléket azoknak, akik munkájukkal vagy alkotásaikkal hozzájárultak Eger fejlődéséhez és jó hírnevének erősítéséhez.

Galambos Tamás művészetének elismeréseként kerül az új kőlap a sétányra. A festő különleges látásmódjával és sajátos színvilágával évtizedek óta meghatározó alakja a magyar kortárs képzőművészetnek. Munkásságával nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is hírnevet szerzett, ezzel tovább öregbítve Eger jó hírét a művészetek világában.