Eger ismét ünnepel: újabb névvel bővül az Egri Csillagok Sétánya
Pénteken délután 16 órakor új díszkővel gazdagodik az Egri Csillagok Sétánya. Az Érsek utcában rendezett ünnepségen Galambos Tamás, Munkácsy-díjas festőművész előtt tisztelegnek.
Eger hamarosan újabb kulturális eseménynek ad otthont, a belváros egyik legkedveltebb sétálóutcájában, az Érsek utcában található Egri Csillagok Sétány pénteken 16 órakor új díszkővel bővül. Ez alkalommal Galambos Tamás, Munkácsy-díjas festőművész nevét fogják megörökíteni, ezzel tisztelegve kiemelkedő művészi pályája előtt.
Az avatás a város önkormányzatának és az Eger Sikeréért Egyesületnek a közös szervezésében valósul majd meg. A kezdeményezés célja, hogy méltó módon állítsanak emléket azoknak, akik munkájukkal vagy alkotásaikkal hozzájárultak Eger fejlődéséhez és jó hírnevének erősítéséhez.
Galambos Tamás művészetének elismeréseként kerül az új kőlap a sétányra. A festő különleges látásmódjával és sajátos színvilágával évtizedek óta meghatározó alakja a magyar kortárs képzőművészetnek. Munkásságával nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is hírnevet szerzett, ezzel tovább öregbítve Eger jó hírét a művészetek világában.
