Pál Feri atya előadásához nem volt elég az ülőhely Szihalmon + fotók

A meghívásért, illetve a szervezők munkájáért dr. Pajtók Gábor nem csak az esemény helyszínén, hanem később a Facebookon is köszönetet mondott: "Köszönet a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesületnek, hogy immár 18. alkalommal megszervezte az Egészségnapot!... Köszönet a szervezőknek, az egészségnap résztvevőinek és a településvezetésnek!" – olvashatjuk egyebek között a honatya által az egészségnap kapcsán közzétett posztban.

Pál Feri atya is előadást tartott a szihalmi egészségnapon.

Forrás: Szántó György

Az egészségnap apropóján Pál Feri atya előadását is méltatta a honatya

A hétfőn délelőtt fél 10-kor megkezdett eseményen – amelyen zsúfolásig megtelt az iskola tornaterme – a zeneiskola műsora fogadta az érkezőket. Az Egészségnap fő attrakciója Pál Feri atya előadása volt.

Ebből a nagy érdeklődéssel kísért előadásból dr. Pajtók Gábor azt emelte ki, hogy

emlékeztetett rá, hogy a boldogsághoz sokszor elég figyelmességet, megbecsülést és udvariasságot tanúsítani egymás iránt.

Arra már a honatya hívta fel újra a figyelmet, hogy a lelki egészség mellett fontos szervezetünk “ karbantartása”, a betegségek megelőzése, az egészségtudatos életmód is.

Galyasné Dósa Katalin, Szihalom polgármestere, egyesületi elnök a kora délutánig tartó programról portálunknak elmondta: kifejezetten meglepődött, hogy egy ilyen "sima" hétköznapi napon ennyire "megtelt" a helyszín az érdeklődőkkel, s a végén pótszékeket, padokat – és mindent is, amire lehetett ülni – kellett hozni, de még így is sokan állva hallgatták végig Pál Feri atyát. A polgármester azt is elárulta, hogy tudatosan választotta ezt a témát, "Elégedetten az élettel – vágyak, célok, küzdelmek".

– Fontosnak gondolom, hogy a jelen pillanatainak is tudjunk örülni és a vágyak, a célok, a küzdelmek mellett tudjuk megélni az életünket. Értékeljük azt, ami körülöttünk van és legyünk boldogok. És, ahogyan Pál Feri atya is mondta: a boldogság nem lehet egy cél, az egy folyamat, ami felé haladunk, s közben elégedettek lehetünk az élet megpróbáltatásai mellett is

– fogalmazott a polgármester, a programot szervező egyesület elnöke.

Annak pedig kifejezetten örült a faluvezető, hogy az előadást követően nem mentek el az emberek, az összes standot kipróbálták. Az Egészségnap vizsgálatokról szól és a szűrések életeket menthetnek. Külön is kiemelte a sok szervezői résztvevő közül a polgármester a Falatka Büfét, akik olyan vitaminkonyhát produkáltak – a kis egészséges falatkáktól a gyümölcsökön keresztül "mindenig" –, ami szavakkal nehezen körülírható.

– Egy kerek, sikeres, a célt elérő egészségnapunk volt, ahol egészséges ételeket fogyaszthattunk, szűrővizsgálatokon vehettünk részt és egy fantasztikus, üzenetekkel teli előadást hallgattunk meg – összegzett Galyasné Dósa Katalin.