Kár lett volna kihagyni - a blues rajongói lepték el az egri beatmúzeumot
A hétvégén mutatták be Egerben Kertész Ágnes Gallagher - blues című, frissen megjelent könyvét. Az egri Beatles múzeumban számos könyvbemutatót tartottak már.
A hétvégén a blues zene otthona lett az egri Beatles múzeum néhány órára. Az érdeklődők Kertész Ágnes Gallagher - blues című, a napokban megjelent könyvével ismerkedhettek meg.
Mint megtudtuk, a kötet az első, magyar nyelven megjelent könyv Rory Gallagherről, az ír bluesgitáros legendáról, aki a Taste zenekarral lett ismert, de az együttes felbomlása után szólókarrierje is sikeres volt. A gitáros, énekes, zeneszerző és producer életpályáját bemutató kötet anyaga a szerző saját kutatásain, a zenész életének tanúival készült személyes interjúin alapul. Egyrészt az őt formáló városok és társadalmi környezet felfestésével meséli el, hogyan vált egy, a rádió gombjait csavargató hatéves ír kisfiú világszerte elismert muzsikussá. Másrészt színpadon használt hangszerei, illetve dalok és történetek segítségével idézi meg ennek a karizmatikus művésznek az alakját. A kötetet 79 ritka fekete-fehér és 55 színes kép teszi teljessé.
– Rory Gallagher pályáját, emberi tartását, elhivatottságát, jellemét példaértékűnek tartom – mondta el portálunknak Kertész Ágnes. – Mindez szoros kapcsolatban van a művészi teljesítményével. Mindent elolvastam róla, ami csak megjelent, és egy olyan könyvet szerettem volna írni, amiben pótolom mindazt, amit hiányolok a korábbiakból. Másrészt mint szerepmodellt is fel kívántam mutatni Rory-t. Remélem, sikerült – fogalmazott a könyv szerzője.
Az egri Beatles múzeum a kultúra támogatását is küldetésének tartja
A könyvbemutatónak Benkő Zsolt, a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel frissen elismert bluesgitáros, előadó, zeneszerző adott élő zenei aláfestést, és a könyvbemutató beszélgetésén részt vett Ipacs Tibor műfordító is.
Peterdi Gábor gyűjtő, az egri Beatles múzeum tulajdonosa már korábban beszélt portálunknak arról, hogy a lehetőségeikhez mérten a kultúra támogatását is küldetésüknek tartják. Már számos könyvbemutatónak adtak otthont, Marsi József Ringo Starr-ról szóló, idén megjelent életrajzi könyvének megjelenését anyagilag is segítették.
– Kertész Ágnes évtizedek óta rajongója ennek a zenének, annak idején Rory budapesti koncertjén is ott volt. Személyes kapcsolatot épített ki az idők során az egykori zenésztársakkal, többször járt Írországban, felkeresve a zenész életének fontos helyszíneit. Most állt össze a rengeteg tudása és információja a könyv megírásához. Nagy örömmel adtunk helyet, Budapest után másodikként, a remek kiadvány bemutatásához – mondta az eseményen Peterdi Gábor.
