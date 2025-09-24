Kár lett volna kihagyni - a blues rajongói lepték el az egri beatmúzeumot

A hétvégén a blues zene otthona lett az egri Beatles múzeum néhány órára. Az érdeklődők Kertész Ágnes Gallagher - blues című, a napokban megjelent könyvével ismerkedhettek meg.

Az egri Beatles múzeumban tartott könyvbemutató főszereplői: Benkő Zsolt (balról), Kertész Ágnes, Peterdi Gábor és Ipacs Tibor

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Mint megtudtuk, a kötet az első, magyar nyelven megjelent könyv Rory Gallagherről, az ír bluesgitáros legendáról, aki a Taste zenekarral lett ismert, de az együttes felbomlása után szólókarrierje is sikeres volt. A gitáros, énekes, zeneszerző és producer életpályáját bemutató kötet anyaga a szerző saját kutatásain, a zenész életének tanúival készült személyes interjúin alapul. Egyrészt az őt formáló városok és társadalmi környezet felfestésével meséli el, hogyan vált egy, a rádió gombjait csavargató hatéves ír kisfiú világszerte elismert muzsikussá. Másrészt színpadon használt hangszerei, illetve dalok és történetek segítségével idézi meg ennek a karizmatikus művésznek az alakját. A kötetet 79 ritka fekete-fehér és 55 színes kép teszi teljessé.

– Rory Gallagher pályáját, emberi tartását, elhivatottságát, jellemét példaértékűnek tartom – mondta el portálunknak Kertész Ágnes. – Mindez szoros kapcsolatban van a művészi teljesítményével. Mindent elolvastam róla, ami csak megjelent, és egy olyan könyvet szerettem volna írni, amiben pótolom mindazt, amit hiányolok a korábbiakból. Másrészt mint szerepmodellt is fel kívántam mutatni Rory-t. Remélem, sikerült – fogalmazott a könyv szerzője.

Az egri Beatles múzeum a kultúra támogatását is küldetésének tartja

A könyvbemutatónak Benkő Zsolt, a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel frissen elismert bluesgitáros, előadó, zeneszerző adott élő zenei aláfestést, és a könyvbemutató beszélgetésén részt vett Ipacs Tibor műfordító is.

Bluesgitáros volt a téma a beatmúzeumban

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Peterdi Gábor gyűjtő, az egri Beatles múzeum tulajdonosa már korábban beszélt portálunknak arról, hogy a lehetőségeikhez mérten a kultúra támogatását is küldetésüknek tartják. Már számos könyvbemutatónak adtak otthont, Marsi József Ringo Starr-ról szóló, idén megjelent életrajzi könyvének megjelenését anyagilag is segítették.