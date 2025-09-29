YoungAdult Könyvklub indul az egri könyvtárban – a fiatalokat szeretnék ezzel megszólítani

Az egri könyvtár különösen kiemelt feladatként tekint a tini és a fiatal felnőtt olvasók elérése. Az elmúlt években folyamatosan törekedtek arra, hogy e korcsoport számára az érdeklődésüknek megfelelő interaktív és rendszeres találkozókat szervezzenek.

Az egri könyvtárban a fiatal felnőtteket is szeretnék megszólítani: YoungAdult KönyvKlub indul hétfőtől. Képünk illusztráció.

Fotó: Sipeki Péter

YoungAdult klub az egri könyvtárban

– Az újonnan induló könyvklubunkkal most ezt a megkezdett munkát szeretnénk folytatni. A klub célja havonta összehozni a középiskolás, egyetemista és fiatal felnőtt korosztályt, népszerűsíteni az olvasást: beszélgetni az adott hónap tematikájához tartozó könyvről, feleleveníteni annak legemlékezetesebb pillanatait és ezáltal kapcsolódni egymással egy baráti hangvételű összejövetel során – tudtuk meg a Bródy Sándor Könyvtár sajtóközleményéből.

Az intézményben szívesen látnak minden olyan fiatalt az újonnan induló YoungAdult KönyvKlubban, aki örömét leli az olvasásban. Az első alkalomra hétfőn, 2025. szeptember 29.-én 17:00 órai kezdettel kerül sor a központi könyvtárban. A részvétel ingyenes, s a klubhoz bárki csatlakozhat, aki szívesen lenne tagja egy jó hangulatú, könyvszerető közösségnek – hiszen tudjuk, az olvasás összeköt! Emellett a finomságok sem maradhatnak ki: az érdekes beszélgetések mellé sütivel és teával készülnek a szervezők.