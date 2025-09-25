Balett, modern táncok és néptánc is megfért a Dobó téren + galéria, videó

A Hamupipőke bemutatójával és a Dobó téri gálaműsorral szerdán megkezdődött a XIV. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a táncosokat a szabadtéri előadás alkalmával, a szitáló eső miatt kicsit csúszott a program és a színpadot sem használta minden fellépő, de a kitartó nézők színvonalas produkciókban gyönyörködhettek.

A Magyar Táncművészeti Egyetem japán növendékei is felléptek a XIV. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál nyitógáláján

Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

A tánc és a bor is felszabadít, közösséget kovácsol

A megnyitón Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger vezetője megköszönte a támogatók segítségét, s kifejtette, boldog, hiszen tehetséges embereket látott már a próbákon is. Nagyon fiatalok is csodálatos tehetséggel és odafigyeléssel, koncentrációval dolgoznak, amit most meg tudnak mutatni. Mint mondta, Egerben nagyon sok olyan intézmény van akik azon dolgoznak, hogy később akár a professzionális életbe is juthassanak, vagy jól érezzék magukat az emberek, hiszen olyan dolgokat tanulnak meg a tánctól, amit máshol nem lehet elsajátítani.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Juhász Ádám borász, a rendezvény fővédnöke elmesélte, szülei egészen korán beíratták társastáncra, amit akkor még nem kedvelte, de ma már látja az előnyeit, hiszen nem okoz neki problémát, ha a táncparkettre kell lépnie. A bor és a tánc pedig összetartozik, mindkettő összetartozik. A tánc és a bor képes minket ellazítani, képes nekünk örömet okozni, közösséget kovácsolni. A tánc és a bor nemzeteken, nemzedékeken átível és meghatározza azoknak a jövőjét, ha így tekintünk rá. Szerinte azonban nagyon fontos, hogy mind a kettő magas minőségben szülessen meg, így képes erre a szinergiára a kettő együtt.