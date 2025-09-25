1 órája
Balett, modern táncok és néptánc is megfért a Dobó téren + galéria, videó
Tehetséges egri és környékbeli fiatal táncosok adtak műsort szerdán este a Dobó téren. Kezdetét vette a XIV. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál.
A Pódium Tánciskola Áradat című produkciója a XIV. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál nyitógáláján
Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu
A Hamupipőke bemutatójával és a Dobó téri gálaműsorral szerdán megkezdődött a XIV. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a táncosokat a szabadtéri előadás alkalmával, a szitáló eső miatt kicsit csúszott a program és a színpadot sem használta minden fellépő, de a kitartó nézők színvonalas produkciókban gyönyörködhettek.
A tánc és a bor is felszabadít, közösséget kovácsol
A megnyitón Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger vezetője megköszönte a támogatók segítségét, s kifejtette, boldog, hiszen tehetséges embereket látott már a próbákon is. Nagyon fiatalok is csodálatos tehetséggel és odafigyeléssel, koncentrációval dolgoznak, amit most meg tudnak mutatni. Mint mondta, Egerben nagyon sok olyan intézmény van akik azon dolgoznak, hogy később akár a professzionális életbe is juthassanak, vagy jól érezzék magukat az emberek, hiszen olyan dolgokat tanulnak meg a tánctól, amit máshol nem lehet elsajátítani.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Juhász Ádám borász, a rendezvény fővédnöke elmesélte, szülei egészen korán beíratták társastáncra, amit akkor még nem kedvelte, de ma már látja az előnyeit, hiszen nem okoz neki problémát, ha a táncparkettre kell lépnie. A bor és a tánc pedig összetartozik, mindkettő összetartozik. A tánc és a bor képes minket ellazítani, képes nekünk örömet okozni, közösséget kovácsolni. A tánc és a bor nemzeteken, nemzedékeken átível és meghatározza azoknak a jövőjét, ha így tekintünk rá. Szerinte azonban nagyon fontos, hogy mind a kettő magas minőségben szülessen meg, így képes erre a szinergiára a kettő együtt.
XVI. Stúdiószínházi Táncfesztivál gálaműsor a Dobó térenFotók: Bóta Zoltán/heol.hu
A gálaműsorban felléptek a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékei és hallgatói, az egri és bélapátfalvi táncművészeti intézmények növendékei, a GG Tánc Eger táncművészei, valamint a Lajtha László Néptáncegyüttes. Csoportos koreográfiákat, duetteket és szólótáncot is láthatott a közönség, több műfajban.
Így folytatódik a XIV. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál
Szerdán este a Gárdonyi Géza Színházban a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Betyárvilág című darabját mutatták be. Csütörtökön este a nagyszínpadon a Szegedi Kortárs Balett: Vadak és a Bolero, pénteken a stúdiószínpadon 19:30-kor a spanyol Marcat Dance az Afinest és a 342-es terem koreográfiát mutatja be, míg Lőrinc Kati és Fehér Ferenc a Manga-Ballet-Play című műsorát hozza el.
Szombaton a stúdiószínpad a Nagyvárad Táncegyüttes Suttogások és sikolyok, valamint a Vasas Művek Zárt ajtók előadása lesz látható, vasárnap pedig szintén a stúdiószínpadon a Bozsik Yvette Társulat: Egy gésa emlékiratai-Édesanyám emlékére, a Feledi Project: Mennyegző című előadása lesz megtekinthető.
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!
Privát atombunker jár a gyöngyösi ház mellé – most eladó a hely, aminek a létezéséről sem tudtál + fotók