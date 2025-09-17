Ismét Egerre figyel a magyar táncélet, nemzetközi sztárok és helyi kedvencek is fellépnek

Immár tizennegyedik alkalommal rendezik meg az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivált a Gárdonyi Géza Színházban. Az eseményről kedden számolt be részletesen Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger vezetője. Mint elmondta, szeptember 24. és 28. között magyar és nemzetközi társulatok hozzák el legújabb produkcióikat a hevesi megyeszékhelyre. Topolánszky Tamás kiemelte, a fesztivál programja rendkívül sokszínű, a klasszikusabb formáktól a kortárs előadásokig több műfaj is helyet kap. A szervezők célja, hogy minden korosztály találjon magának élményt nyújtó darabot.

Topolánszky Tamás számolt be az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál részleteiről Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A rendezvénysorozat szeptember 24-én 17 órakor indul látványos nyitógálával a Dobó téren. A közönség a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóit, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskolájának moderntánc növendékeit, a Csillag Táncstúdiót, a Pódium Tánc- és Balettiskola táncosait, a Lajtha László Néptáncegyüttest és a GG Tánc Eger művészeit láthatja. A gála előtt, délelőtt 11 órakor a Hamupipőke mesebalett debütál a stúdiószínpadon, este pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes lép fel a nagyszínpadon.

A fesztivál öt napja alatt igazi táncünnep kerekedik: fellép többek között a Szegedi Kortárs Balett, a Bozsik Yvette Társulat, a Feledi Project, a Vasas Művek, valamint Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc. A határon túlról érkezik a Nagyvárad Táncegyüttes, míg a nemzetközi mezőnyt a spanyol Marcat Dance képviseli. A házigazda GG Tánc Eger természetesen szintén bemutatja legfrissebb darabjait.

A Stúdiószínházi Táncfesztivál egyszerre szakmai találkozó és közönségfesztivál: a szervezők nemcsak a táncművészeknek biztosítanak bemutatkozási lehetőséget, hanem a közönséghez is közelebb hozzák a kortárs tánc világát. A nyitógála ingyenes, a további előadásokra pedig jegyek válthatók a Gárdonyi Géza Színház pénztárában és online.